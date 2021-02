Tragedia: un incendio lascia orfani tre bambini di 4, 7 e 9 anni

In seguito ad un terribile incendio, la polizia ha confermato la morte di una bambina e due adulti: sopravvivono solo gli altri tre bambini.

Alle 5.30 di una fredda domenica mattina, una chiamata ha condotto la polizia del Devon davanti ad una macabra tragedia: nella notte una casa ha preso fuoco, intrappolando una famiglia tra le mura incandescenti. Quando i pompieri hanno spento le fiamme, c’è stato poco da fare: i poliziotti hanno potuto solo tirare fuori i corpi senza vita di due adulti (una donna di 28 anni ed un uomo di 29) e di una bambina di 4 anni, probabilmente la figlia della coppia. Altri tre bambini (due maschi di 9 e 4 anni ed una femmina di 7 anni) trovati nell’appartamento in fiamme si sono invece salvati.

Una tragedia che lascia tante domande

“Stiamo collaborando con degli investigatori specializzati in scene simili per capire come può essere avvenuto questo incidente: non sospettiamo del coinvolgimento di terze parti, quindi non stiamo cercando nessuno da connettere all’incendio” ha dichiarato la polizia di Denver. Al momento, quindi, non si sospetta un incendio doloso: pare che sia stato un tragico incidente a dimezzare la famiglia.

Gli abitanti della zona non si sono accorti di ciò che è successo fino alla mattina. “Ho saputo che avevano quattro figli, è una tragedia” ha commentato un negoziante. Tutto il quartiere si è radunato davanti ai resti della casa per lasciare dei fiori e dei giocattoli in memoria della bambina e dei suoi genitori.

Evans, il sovrintendente capo della polizia, ha commentato: “questo incidente è particolarmente sconvolgente e profondamente triste per l’intera comunità, ma sopratutto per coloro che conoscevano la famiglia. Non dubito che le persone vogliano lasciare dei fiori accanto alla casa, ma chiedo al pubblico di lasciare alla polizia lo spazio necessario per portare a termine le indagini”.