Giorgia Meloni insulti, il compagno giornalista reagisce durante il tg VIDEO

Gozzini Giorgia Meloni insulti, Andrea Giambruno, che è il partner della politica di destra e padre della sua figlia, la prende così.

Giorgia Meloni insulti, c’è la reazione composta ma comunque decisa di Andrea Giambruno, che è il compagno della politica a guida di Fratelli d’Italia. Quest’ultima aveva ricevuto commenti del tutto inadeguati e totalmente offensivi da parte del professor Giovanni Gozzini, storico dell’Università di Siena. L’accademico ha mandato insulti a Giorgia Meloni, anche di carattere sessista, non apprezzando la decisione della 44enne romana di votare contro la fiducia al nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Giambruno, giornalista della redazione di TgCom24, durante il suo intervento in diretta per curare la rassegna stampa del giorno, ha voluto approfittarne per dire la sua in quanto uomo e partner della Meloni. Perché quel che accade alla propria compagna è, nel bene e nel male, un qualcosa che riguarda anche l’altra metà. Con determinazione e fierezza Giambruno afferma quanto segue. “Per chi non lo sapesse, io sono il compagno di Giorgia Meloni, che è anche la madre di mia figlia. Non commento le parole del professore perché ci saranno tempi e luoghi più adatti per ciò. Spiegherò alla mia bambina quanto sua madre sia valorosa e meritevole.

Giorgia Meloni insulti, la difesa del compagno durante la conduzione del tg

“Io sono il compagno di Giorgia #Meloni, che è anche la madre di mia figlia. Spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole. Professore mi auguro che i suoi figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi”. Chapeau 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/cKN2Fih7TL — Alberto Danese (@albertodanese89) February 21, 2021

Professor Gozzini, io non so se lei di figli ne abbia. Nel tal caso mi auguro che i essi possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi”. Nel frattempo, dopo quanto successo, proprio Mario Draghi ha telefonato alla Meloni per dimostrarle vicinanza e solidarietà. Cosa che prima di tutti aveva fatto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Si sono uniti poi Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, presidenti rispettivamente di Camera e Senato. E nel frattempo l’Università di Siena ha condannato duramente la condotta del professor Giovanni Gozzini. Si profila un provvedimento disciplinare nei confronti del docente, come fatto intendere dal magnifico rettore dell’ateneo senese, Francesco Frati.