Gf Vip, notte di passione tra Zenga e Rosalinda: “L’hanno fatto”

Non ci vuole molta fantasia per capire cosa sia successo sotto le lenzuola tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: le immagini (e i rumori) parlano chiaro…

La coppia dell’anno al Grande Fratello Vip è sempre più disinibita. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono lasciati andare a un momento di pura passione sotto le lenzuola, e il filmato della “prestazione” ora sta facendo il giro del web.

Il video del momento hot tra Zenga e Rosalinda

Sembra proprio che l’intesa (anche in quel senso lì…) tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sia ormai alle stelle. I due sono inseparabili e non riescono più trattenere la passione che li travolge. Tanto che la scorsa notte avrebbero avuto un rapporto intimo davanti alle telecamere del GF Vip.

In un video che sta facendo il giro del web (non senza critiche) si vedono movimenti strani, con tanto di gemiti “sospetti” sotto le coperte. “Raga sono entrata in live e ho visto questa scena, ma sono io o sembra che gli sta a fa un servizietto???” commenta un utente di Twitter postando il video della scena hot, che ovviamente ha subito registrando una valanga di like, condivisioni e reazioni. “Raga è vero, a fine video si sente qualcuno ansimare” aggiunge lo stesso utente. Non a caso Twitter nasconde il filmato dietro l’avvertimento: “The following media includes potentially sensitive content”. Se non è un filmino a luci rosse solo per adulti, poco ci manca…

