Floriana Secondi e quel figlio mai nato: “Ecco come ho abortito”

La vita privata di Floriana Secondi è stata segnata da lutti e dolori. Tra questi, una gravidanza non andata a buon fine e per la quale ha molto sofferto.

Floriana Secondi ha perso un figlio a causa di un aborto spontaneo. Dopo l’accaduto, l’ex gieffina ha accusato l’ex compagno Daniele Pompili. Vediamo insieme il retroscena.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La drammatica esperienza di Floriana Secondi

Floriana Secondi, nota alle cronache dello spettacolo in quanto vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, ha alle spalle un vissuto molto doloroso. Anni fa sembrava aver ritrovato un suo equilibrio accanto a Mirko Fantini, che è diventato suo marito e nel 2008 l’ha resa mamma di Domiziano. Il loro matrimonio è però finito poco tempo dopo. Floriana ha poi intrapreso una nuova relazione con Daniele Pompili, ma anche in questo caso non ha avuto fortuna.

Leggi anche –> Che fine ha fatto Floriana Secondi, storia dell’ex vincitrice del Grande Fratello

Floriana Secondi aveva scoperto di essere in attesa del suo secondo figlio, e in seguito il compagno le aveva chiesto di sposarla, ma da lì a poco ha subìto un aborto spontaneo che l’ha segnata in modo indelebile: “Ho subito un aborto spontaneo, che ho vissuto come un lutto – ha raccontato lei stessa -. Mi hanno ricoverata al Gemelli e lì è stata una cosa naturale, un aborto spontaneo. Questa gravidanza è andata male sin dall’inizio. Da subito ci sono stati dolori e perdite. In più ho avuto un altro aborto più di tre anni fa, brutto, con emorragia, mi hanno ricoverata d’urgenza e all’epoca mi dissero che sarebbe stato difficile avere un altro figlio. Lo sapevo che sto bebè faceva una brutta fine”.

Daniele e Floriana si sono lasciati dopo l’aborto, con quest’ultima che ha accusato l’ex di averla usata solo per farsi pubblicità, sostenendo che non erano realmente “fidanzati“, ma avevano avuto solo qualche “incontro intimo“, e lui che per tutta risposta si è dichiarato “sconvolto per l’aborto e dispiaciuto per le cattiverie che Floriana dice“.

Leggi anche –> Mirko Fantini, chi è l’ex di Floriana Secondi: insieme hanno un figlio