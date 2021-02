Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 21 febbraio

A Domenica Live a sorpresa nuovi scoop sulla morte di Luigi Tenco e molto altro ancora: ospiti e dettagli sulla puntata di oggi, 21 febbraio

A Domenica Live ci saranno nuovi protagonisti, servizi e interviste esclusive ma, soprattutto, oggi 21 febbraio, si tornerà a parlare di una delle pagine più tristi del panorama artistico italiano: la morte di Luigi Tenco.

La trasmissione di Canale 5 inizierà alle ore 17.20.

Cosa accadrà? Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla puntata.

Gli ospiti di Domenica Live

Rivelati in calce durante Pomeriggio Cinque, i protagonisti di Domenica Live oggi, 21 febbraio, porteranno non poche emozioni nello studio di Mediaset. Innanzitutto torna nel salotto domenicale una vecchia conoscenza dei telespettatori di Domenica Live, ossia l’ex gieffina per eccellenza Floriana Secondi. La vincitrice del Grande Fratello sarà ospite del programma assieme all’ex compagno e al figlio. La natura schietta della romana DOC ha più volte riscosso apprezzamento da parte del pubblico che, dopo le puntate, si è espresso positivamente su di lei tramite i social. Altro ospite annunciato e molto amato dai fan della domenica di Barbara D’Urso è Annalisa Minetti.

La morte di Luigi Tenco

Fulcro pulsante della puntata sarà però la morte di Luigi Tenco, cantautore morto suicida a soli 28 anni a Sanremo, durante l’edizione del ‘67 del Festival della canzone italiana. L’ipotesi iniziale di suicidio venne confermata definitivamente solo nel 2006. La conduttrice, però, ha promesso di gettare nuova luce su ciò che accadde al cantautore nella notte di quel fatidico 27 gennaio del 1967, i cui dettagli a oggi sono rimasti per molti versi ancora oscuri. In occasione della ricorrenza degli 80 anni dalla nascita di Little Tony, cantante scomparso nel 2013, Barbara D’Urso ospiterà in studio la sua famiglia, alla quale si unirà per ricordarne la carriera e la vita.

