Che cos’è un podcast, come si fa e come si ascoltano: tutti i dettagli

Niente più musica: da oggi si corre, si guida, si passeggia ascoltando podcast. Suona interessante… ma cos’è esattamente un podcast?

Secondo uno studio di Nielsen, in Italia coloro che ascoltano podcast sono passati da 850.000 nel 2015 a 2,7 milioni alla fine del 2018. Sempre secondo lo stesso studio, chi non è saltato sull’onda del nuovo trend non è disinteressato: semplicemente, una grande fetta della popolazione non sa cosa siano i podcast (o dove trovarli). Comprensibile, dal momento che spiegarlo in modo efficace non è così semplice.

Un mondo di informazioni nella tasca dei tuoi jeans

Il fenomeno del podcast non è così nuovo: “pod”, nel nome, deriva proprio dalla parola iPod. Già negli anni 2000, infatti, chiunque poteva scaricare gratuitamente file da ascoltare sul proprio player mp3. Tecnicamente, i podcast sono “programmi audio, solitamente di natura seriale a episodi, che si scaricano da Internet sul proprio smartphone attraverso piattaforme dedicate”. Detto così, però, non sembrano particolarmente invitanti.

Un podcast, quindi, è un contenuto audio originale: per usare un linguaggio semplice, è una registrazione dove una persona parla di qualsiasi cosa (solitamente gli audio girano attorno ad un argomento ben preciso) per un certo lasso di tempo. Possono essere più strutturati, oppure creati per somigliare più a stream of consciousness (dove il creatore parla senza seguire una scaletta). I più gettonati al giorno d’oggi sono “true crime” (audio dove si parla di crimini realmente avvenuti, con dettagli sulle indagini e sugli indagati). Esistono, però, podcast per tutti i gusti: cucina, cinema, musica, bellezza… chiunque può decidere di registrarsi mentre parla di qualsiasi cosa e caricare l’audio online, attirando coloro che hanno gli stessi interessi. L’unico limite è la fantasia dei creatori.

Possono trovare su internet (Youtube o Spotify) con una semplice ricerca sul proprio cellulare. Sono gratuiti e accessibili da chiunque abbia un telefono e delle cuffie. Al momento, comunque, il sito più in voga è Apple Podcast: basta accedere, cercare l’argomento che più interessa, scegliere dalla libreria di podcast offerti ed ascoltare. Nulla di più semplice!