Chiara Francini e Frederick Lundqvist, anche nella coppia perfetta non mancano le difficoltà: ecco i dettagli della loro relazione.

Chiara Francini è una delle attrici più amate dal mondo dello spettacolo italiano, nonché dal pubblico. La Francini è un’attrice davvero versatile, e lavora anche come conduttrice e scrittrice. Da anni è sposata con l’imprenditore svedese Frederick Lundqvist, che finisce spesso al centro dei gossip e dei racconti che la compagna fa nel corso delle numerose interviste rilasciate. I due si sono conosciuti quando Lundqvist lavorava in un’agenzia di comunicazione, ma non si conoscono i dettagli del loro primo incontro. Lo svedese prima di essere imprenditore era un atleta professionista, con cinque presenze in Nazionale alle spalle.

Chiara Francini e Frederick Lundqvist, i dettagli della loro relazione

Di Frederick Lundqvist sappiamo solo quello che Chiara decide di raccontare: lui sembra essere una persona schiva e riservata, che preferisce lasciare la compagna sola sotto la luce dei riflettori. I due si sono messi insieme nel 2005: Chiara ha spesso raccontato di aver trovato in Frederick un uomo dall’intelligenza rara, che ama circondarsi di persone positive e piene di sogni e ambizioni. Sempre secondo quanto raccontato dall’attrice, gli uomini svedesi “hanno una consapevolezza molto diversa della libertà della donna rispetto agli italiani”; per dimostrarlo la Francini ha raccontato che Lundqvist non la chiama mai per sapere dove sia e con chi, ma aspetta che sia lei a raccontarlo.

Proprio grazie alla poca gelosia e alla molta fiducia la coppia resiste negli anni senza dubbi, e in occasione di diversi eventi ufficiali i due si sono presentati insieme sul red carpet. Riunirsi non è sempre facile, dal momento che Frederick Lundqvist vive ancora in Svezia, dove gestisce la sua impresa di servizi di sicurezza. Nonostante la distanza, però, i due non hanno mai pensato di lasciarsi.