Chiara Ferragni e Fedez non saranno insieme: ecco che succede

Tutti si aspettavano che sarebbero stati insieme, Chiara Ferragni e Fedez… invece no! Ecco cosa sta succedendo e perché non vedremo la coppia.

La coppia più bella e invidiata del mondo non sarà insieme! Chiara Ferragni e Fedez, infatti, erano attesi sul palco dell’Ariston e molti speravano di vederli insieme alla 71° edizione del Festival di Sanremo. Invece pare proprio che l’influencer e il rapper non potranno condividere l’esperienza indimenticabile di calcare il palco più bello d’Italia. Fedez, infatti, non avrà il piacere di avere sua moglie accanto quando parteciperà alla gara con Francesca Michielin. Ma perché questa scelta? Ecco cosa c’è dietro l’inaspettata decisione.

Chiara Ferragni non andrà a Sanremo, perché?

Moltissimi fan della coppia e dell’influencer e imprenditrice milanese, resteranno delusi perché ormai è ufficiale che Chiara non parteciperà alla 71° edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione difficile, sofferta, sicuramente particolare, ma anche l’edizione della rinascita dopo il terribile anno che ci siamo lasciati alle spalle. Fedez dovrà quindi affrontare il palco dell’Ariston da solo, o meglio, accanto a Francesca Michielin con cui è in gara con il brano “Chiamami per nome“.

Le ragioni dietro alla decisione sono diverse: innanzitutto la mancanza di pubblico al teatro Ariston ma soprattutto per la gravidanza di Chiara. L’influencer, infatti, come è ormai noto a tutti, è incinta e aspetta una bambina che si aggiungerà al nucleo familiare e farà da sorellina minore a Leone. Sanremo inizierà il 2 marzo e per quella data il pancione della Ferragni sarà davvero grande!

L’arrivo del bebè, infatti, è previsto per la primavera e per le condizioni della neomamma, è stata presa la decisione di lasciarla a casa a Milano a riposare, giustamente. Il primogenito di Fedez e Chiara, Leone, è nato il 19 marzo di tre anni fa ed è ormai diventato una star di instagram a tutti gli effetti. Ora è pronto per fare da fratello maggiore alla nuova arrivata, di cui non è stato ancora svelato il nome.