Carlo Verdone, chi è il fratello Luca: anche lui regista, la sua storia

Carlo Verdone, ecco tutto quello che sappiamo sul fratello Luca: la sua carriera di successo, un talento familiare.

I fratelli Verdone, Carlo e Luca, sono cresciuti nella culla dell’arte e del talento. I due hanno diverse passioni in comune, tra cui anche quella del cinema. Carlo è uno degli artisti più famosi del pianeta, ma anche Luca non scherza: lavorando come regista, ha alla spalle una carriera davvero spettacolare. Non tutti però conoscono i dettagli della sua vita privata e del percorso che l’ha portato al successo.

Luca Verdone: carriera e vita privata

Luca Verdone, fratello minore di Carlo, è nato a Roma il 5 settembre 1953. Oggi lavora come regista, ed è famoso per la sua abilità nel dirigere documentari. La passione di Luca, figlio di Mario Verdone, è ovviamente condivisa da tutta la sua famiglia: non solo Carlo, ma anche la sorella minore Silvia Verdone è stata capace di costruirsi una carriera brillante come produttrice cinematografica e teatrale. Luca si è laureato in Lettere, con una tesi sulla Storia dell’Arte moderna, dopodiché si è dedicato al tanto amato lavoro.

Luca Verdone ha debuttato nel mondo del cinema nel 1986, con il film “7 chili in 7 giorni”: sul set del film ci sono stati anche Carlo Verdone e Renato Pozzetto. Il suo talento diventa evidente nel 1973, quando Luca dimostra di avere particolare talento con la pubblicazione di diversi documentari e programmi tv. Della sua vita privata non si sa quasi niente, proprio come quella dei fratelli. Anche sui social Luca condivide solo fotografie poco personali, in compagnia di Silvia e Carlo, ma non lascia intravedere alcun dettaglio che possa far pensare alla presenza di altre persone.