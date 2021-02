Carlo Verdone, chi è il figlio Paolo: età, foto, carriera e vita privata

Carlo Verdone è uno dei simboli del cinema italiano. Una pietra miliare. Forse non tutti sanno che ha due figli. Scopriamo chi è Paolo.

Attore, regista e comico italiano. Verdone è una delle personalità più autorevoli e rispettate nel mondo del cinema nostrano.

La sua passione per la recitazione lo accompagna da sempre. Fin da giovane gira dei cortometraggi tra cui anche “Bianco, rosso e Verdone” nel quale introduce il personaggio di Sora Lella. Una carriera brillante che è eguagliata da quella privata.

Carlo Verdone: ecco tutto quello che c’è da sapere su suo figlio Paolo

L’attore ha avuto due figli con Gianna Scarpelli. Il loro matrimonio è durata dal 1980 al 1996, ma i due non hanno mai divorziato. Nonostante sia una persona molto estroversa, Verdone diventa molto riservato quando si tratta della sua vita privata. Questo è uno dei motivi per i quali si sa molto poco della Scarpelli.

Degli ex coniugi sappiamo solo che hanno un ottimo rapporto, in parte anche per il bene dei figli. La primogenita si chiama Giulia ed è nata nel 1986. Oggi lavora come segretaria e assistente di produzione.

Dopo di lei è arrivato Paolo. I due hanno solo due anni di differenza e sono entrambi appassionati di cinema. Sicuramente è stata una passione trasmessa loro dal padre.

A differenza della sorella e del genitore, Paolo ha scelto una carriera diplomatica. “Avrebbe potuto fare l’attore, ne sarebbe stato in grado ma non ha voluto”. E’ così che Verdone aveva commentato la scelta del figlio. Un aspetto che li accomuna è la passione per la musica. Paolo è sa anche suonare la batteria.