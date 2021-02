Chi è la figlia di Carlo Verdone: età, foto, carriera, vita privata di Giulia Verdone

Giulia Verdone è la figlia del celebre attore Carlo Verdone, nata dal matrimonio dell’artista con Gianna Scarpelli.

Giulia Verdone, classe 1986, è nata dall’amore tra il celebre attore romano Carlo Verdone e la sua ex moglie Gianna Scarpelli. La coppia è stata legata dal 1980 al 1996 e hanno avuto insieme anche un altro figlio, Paolo.

Giulia Verdone è originaria di Roma, dove vive e lavora ed è nata il 21 gennaio 1986. Il mondo del cinema l’ha attratta sin da bambina e, dopo il liceo, ha scelto di seguire le orme di famiglia. Diversamente dal padre Carlo che è un attore, Giulia preferisce stare dietro la macchina da presa come segretaria e assistente di produzione. Negli anni ha lavorato a film di successo come “Io, Loro e Lara” e “Natale in crociera“. Ha anche preso parte a produzioni straniere, come il celebre film “Mangia, prega, ama” con protagonista Julia Roberts.

Giulia Verdone, il rapporto con il padre Carlo

La figlia di Carlo Verdone tiene molto alla sua privacy, tanto da non avere neanche un profilo Instagram. Le uniche foto che circolano di Giulia Verdone sono, infatti, quelle pubblicate dal padre. E’ molto legata al fratello minore, Paolo, più piccolo di lei di due anni, che ha partecipato come lei ad alcuni film del padre, senza mai sognare il cinema.

Dopo la fine del suo primo matrimonio, Carlo Verdone ha deciso di prendersi due anni sabbatici per trascorrere del tempo con i suoi figli. “Dovevo recuperare il rapporto con loro, il lavoro mi stava assorbendo troppo. Abbiamo fatto viaggi bellissimi e importanti e lì anche loro hanno capito che qualcosa era cambiato“, ha spiegato tempo fa l’attore al “Maurizio Costanzo Show“. L’artista condivide un rapporto molto speciale con la sua primogenita, Giulia Verdone, che gli è affezionatissima.