C’è posta per te, Stefano De Martino ospite: le critiche social

Ospite d’eccezione Stefano De Martino durante l’ultima puntata di C’è posta per te: l’ex ballerino di Amici protagonista, ma arrivano critiche per la storia

Ancora Stefano De Martino a C’è posta per te dopo tanto tempo. L’ex marito di Belen è stato protagonista della storia di una coppia di Catania, Giuseppe e Maria, che stanno attraverso un periodo difficile con grosse difficoltà economiche. L’uomo, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha perso il lavoro e hanno tre figli. Non è facile andare avanti e così l’ex ballerino di Amici ha regalato tanti giochi per i figli e una somma cospicua di soldi nascosti nel cappello di un elfo. Inoltre, l’uomo ha trovato anche un lavoro grazie a Maria De Filippi con un imprenditore agricolo che gli ha fatto un contratto in regola e a tempo indeterminato.

Lacrime ed applausi, ma sui social sono arrivate aspre critiche: “Sono anche io del Sud e so che la situazione lavorativa è molto grave. Ma se io non lavoro o sto già in una brutta situazione economica non mi metto a fare figli. I figli non sono giocattoli che puoi far soffrire”. Un altro ancora in maniera ironica: “Bello così, faccio tre figli e poi vado da Maria a chiedere lavoro e vedo pure Stefano”. Un altro ancora ha aggiunto: “Matrimonio in grande, tre figli… Poi però non c’erano soldi per altro. Mah, io sono del parere che quando hai gravi difficoltà economiche, meglio aspettare”. Un altro ancora ha commentato: “Ma sì, dai, facciamo figli a caso e poi andiamo da Maria a farceli mantenere”.

C’è posta per te, Stefano De Martino in studio: aspri commenti sui social

Lo stesso Stefano De Martino si è emozionato durante la sua ospitata a C’è Posta per te: “La vostra storia mi ricorda tanto la mia infanzia: il rumore delle gocce nella bacinella quando pioveva o le catenine d’oro che ho dovuto impegnare per potermi pagare il treno per i provini di Amici”. Infine, ha aggiunto: “E non dimenticherò mai gli occhi di mio padre, che non poteva dare tutto quello che voleva a suo figlio. L’amore riempie la vita”.