Bill Gates, chi è la moglie Melinda: età, foto, carriera e vita privata

Tutti conoscono Bill Gates: imprenditore, programmatore, informatico e filantropo statunitense. La moglie Melinda, però, non è da meno.

Le si fa un torto a descriverla semplicemente come “la moglie di Bill Gates”: Melinda Ann French (diventata poi Gates dopo il matrimonio) non ha nulla da invidiare al marito. Nata il 15 agosto 1964 a Dallas, in Texas, la donna era un’imprenditrice ed una talentuosa informatica già da prima di conoscere il compagno.

Una donna eccezionale

Melinda Ann Gates si è laureata in scienze informatiche ed in economia nel 1986 all’Università Duke, nella Carolina del nord. Nel 1987, un anno dopo la laurea, ha preso un master in business administration nella stessa università, uscendo con voti così brillanti da assicurarsi un posto come sviluppatore di software alla Microsoft subito dopo aver finito gli studi.

Dopo il matrimonio con Bill Gates, avvenuto nel 1996, Melinda lascia il lavoro alla Microsoft: non per questo, però, decide di fermarsi. La sua voglia di fare la porta a creare, insieme al marito, la Bill & Melinda Gates Foundation (fondazione i cui interessi primari sono migliorare l’assistenza sanitaria e ridurre la povertà estrema). Sempre nel 1996 Melinda Gates diventa membro del consiglio d’amministrazione dell’Università di Duke (la stessa dove si era laureata anni prima). Viene inoltre eletta come co-presidente della commissione governativa dello stato di Washington ed entra a far parte parte del consiglio d’amministrazione di del Washington Post. Nel 2008 Bill Gates decide di lasciare le redini della Microsoft alla moglie, intestando a suo nome quasi tutte le azioni dell’azienda così da potersi dedicare alle sue attività filantropiche a tempo pieno.

Nel 2016 Melinda Gates ha ricevuto una medaglia Otto Hahn per la Pace dalla Società Tedesca per le Nazioni Unite, come ringraziamento per i suoi impegni filantropici. Nell’aprile del 2020 i coniugi Gates si sono fatti carico dei costi di produzione di un vaccino contro il coronavirus.