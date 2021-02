By

Bill Gates, chi sono i figli Jennifer, Rory e Phoebe: cosa fanno nella vita. Questa sera l’imprenditore, tra i personaggi più importanti al mondo, sarà ospite della trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio su Rai 3.





L’imprenditore, informatico e filantropo statunitense ha tre figli, due femmine e un maschio. I suoi figli sembrano uniti a lui da un rapporto da vero molto stretto e speciale.

Bill Gates, chi sono i figli dell’imprenditore Jennifer, Rory e Phoebe

La prima figlia dell’imprenditore statunitense è Jennifer. La ragazza è nata, come i suoi fratelli, dall’amore del filantropo con Melinda Gates, nel 1996. La ragazza è appassionata di equitazione e ha gareggiato nei tornei più prestigiosi al mondo, vantando alcuni cavalli da gara tra i più forti su piazza. Jennifer si è laureata a Stanford in biologia ed è attualmente iscritta alla facoltà di Medicina alla New York University. Jennifer è inoltre fidanzata con un collega di Stanford, nonché fantino, di nome Nayel Nassar.

Il secondo figlio di Gates, Rory, è invece nato nel 1999. Ha frequentato la Lakeside High School e si è iscritto alla facoltà di Informatica ed Economia all’Università di Duke. Ha conseguito un MBA in Business presso la Fuqua School of Business. Rory è probabilmente il più riservato tra i figli di Gates e colui che conduce la propria vita privata più lontano dai riflettori.

La più piccola tra i figli di Gates è Phoebe, nata nel 2002. La giovane vive a Medina, con i suoi genitori. Ha frequentato la prestigiosa scuola privata Lakeside School e ora deve iscriversi al college. E’ appassionata di canto e di ballo e vorrebbe avviare una carriera proprio in questi settori. Ha infatti frequentato la Professional Children’s School di New York, la School of America Ballet e la Julliard School.

I tre ragazzi sono molto uniti e fortemente legati ai propri genitori.