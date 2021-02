A 26 anni Antonio Cabrini ha sposato Consuelo Benzi, da cui ha avuto i figli Martina ed Eduardo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Antonio Cabrini, uno dei giocatori più importanti per il calcio italiano, campione del mondo con la Nazionale ai Mondiali di Spagna del 1982, aveva 26 anni quando convolò a nozze con Consuelo Benzi, da cui ha poi avuto i due figli Martina ed Eduardo. La coppia si è divisa nel 1999. Conosciamo più da vicino l’ex moglie del fuoriclasse del pallone.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Consuelo Benzi

A metà degli anni ’80 Antonio Cabrini sposa una giovane e bellissima ragazza di Cervia, Consuelo Benzi, allora appena 18enne. Dal matrimonio, come detto, sono nati i figli Martina ed Edoardo. Consuelo è stata definita dal calciatore ha poi definito “la severa della famiglia”. I due hanno divorziato nel 1999 anche se non si sanno bene le ragioni di quell’addio. I figli hanno sempre avuto un ottimo rapporto con entrambi i genitori, ma hanno preferito rimanere sempre lontani dai riflettori.

I rapporti tra Consuelo e il calciatore non si sono raffreddati dopo la separazione, tant’è che i genitori di Antonio ed Ettore Cabrini hanno continuato a trascorrere, ogni anno, le vacanze estive con la ex nuora Consuelo e i nipoti Edoardo e Martina, nell’albergo di famiglia, l’hotel Rouge di Milano Marittima.

Leggi anche –> Marta Sannito, chi è la moglie di Antonio Cabrini: età, foto, carriera

Anche nel momento dell’improvvisa scomparsa di Ettore, stroncato da un malore lo scorso luglio a 66 anni, la madre si trovava a Milano Marittima: dopo il dolore per la morte del marito, avvenuta nel novembre 2019, era voluta tornare a Milano Marittima per continuare l’abitudine di famiglia e passare giorni di serenità in compagnia dei nipoti e di Consuelo. Proprio la ex nuora ha avuto il compito di starle vicino, preparandola a questo grave lutto, e di riaccompagnarla a casa per dare l’ultimo saluto al figlio Ettore. Attualmente Consuelo Benzi ricopre l’incarico di Presidente del Sindacato Ristoratori Ascom Cervia.

Leggi anche –> Antonio Cabrini: “Maradona? Alla Juve sarebbe ancora vivo”