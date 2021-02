Si accende la speranza per Annalisa Minetti: in Francia è stata trovata una cura sperimentale per la malattia che l’ha resa cieca.

Chi conosce Annalisa Minetti sa quanto sia tenace, combattiva e determinata. Il suo impegno e i sacrifici profusi senza mai arrendersi alla malattia che le ha gradualmente tolto la vista sin dalla tenera età, la retinite pigmentosa con degenerazione maculare, ora potrebbero avere una giusta ricompensa. Una nuova cura potrebbe infatti permetterle di tornare a vedere.

Una buona notizia per Annalisa Minetti

Annalisa Minetti, con il carattere e la forza d’animo che si ritrova, non ha mai fatto un dramma della sua malattia: “Non mi lamento” ha spiegato in più occasioni, ergendosi anche a portavoce e madrina di tutti coloro che soffrono della stessa patologia, e invitando a prendere il meglio della vita nonostante tutto.

Dai 6 anni di età in poi, la perdita della vista per Annalisa Minetti è stata graduale, fino a quando quattro anni fa la cantante e atleta è diventata completamente cieca. Nel frattempo però la scienza ha fatto passi da gigante per trovare una cura a questa malattia: dai trapianti di retina alle terapie geniche, fino all’utilizzo delle cellule staminali che hanno portato a ottimi risultati. Ed è proprio per questo motivo che la Minetti ha conservato il cordone ombelicale dopo il parto della sua secondogenita.

Come accennato, una nuova speranza per lei potrebbe arrivare ora da una terapia sperimentale intrapresa lo scorso anno in Francia e che consiste nell’impiantare un microchip sotto la retina che gradualmente restituisce la vista ai pazienti. Una notizia che nel mondo della scienza e tra i non vedenti come Annalisa Minetti è stata accolta con grande fiducia e ottimismo.

