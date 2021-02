Uomo fatto a pezzi, la foto choc fa impazzire la gente: non è possibile

L’incredibile foto di Slowthai, rapper britannico classe 1994, sta mandando in tilt il web. Ecco cosa sta succedendo.

Il giovane rapper Britannico Slowthai non è nuovo alle provocazioni, anche pesanti, ma stavolta il suo scatto ha fatto trasalire il popolo del web, grazie anche allo “zampino” di un abile pasticcere. L’immagine di un uomo disteso sorridente su un letto di ospedale è diventata virale dopo che gli utenti hanno scoperto l’assurdo dettaglio che si nasconde dietro al suo corpo.

La spiazzante trovata di Slowthai

A prima vista, la foto in questione non sembra avere nulla di speciale: un giovane ricoverato in ospedale disteso sul suo lettino. Se non che il soggetto immortalato non è un uomo qualunque: si tratta di Slowthai, un noto rapper britannico, e gli scatti sono tratti dal videoclip musicale del suo brano Feel Away. La cosa più sensazionale è però quel che si nasconde dietro, anzi dentro la sua figura.

In realtà, le parti del corpo del rapper che vengono inquadrate nel video e immortalate nelle foto non sono vere: si tratta di torte iperrealistiche. Nella prima foto si vede il braccio del rapper nel letto e, nella seconda, viene svelato il trucco: lo stesso braccio è stato tagliato in sette pezzi di torta.

La foto è riapparsa nei giorni scorsi sul web ma risale a qualche mese fa, quando un gruppo di pasticcieri professionisti ha lanciato online una strana tendenza: quella di ricreare parti del corpo umano con torte incredibilmente realistiche.

Gli utenti su Twitter sono andati totalmente in tilt. “Questo è davvero inquietante!!” ha commentato uno di loro. Altri hanno implorato di non riportare in auge il grottesco trend delle torte umane. La popolarità dell’artista, intanto è schizzata alle stelle…

