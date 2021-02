Stasera in tv, C’è posta per te: ospiti e anticipazioni del 20 febbraio

Questa sera torna l’appuntamento con il programma storico di Maria De Filippi, C’è posta per te: ospiti e anticipazioni del 20 febbraio.

Maria De Filippi torna a farci compagnia anche questo sabato 20 febbraio 2021 con la settimana puntata di C’è posta per te. Il programma storico della conduttrice Mediaset continua a fare emozionare il pubblico italiano nonostante la formula sia sempre la stessa sin dall’inizio. Cosa rende di successo il programma? La possibilità di assistere a storie di vita vissuta che sono reali e che in alcuni casi sono così simili ad alcune vissute da noi stessi da permetterci di entrare in sintonia con i protagonisti.

L’altro elemento di successo del programma è la possibilità di fare un regalo alla persona amata. Oltre alle storie strappa lacrime, al tentativo di riunire coppie e famiglie dal passato traumatico, ciò che calamita l’attenzione del pubblico è la presenza in studio di ospiti di rilievo. Spesso, infatti, come tributo d’affetto verso la persona chiamata a presenziare, viene richiesta la presenza dei loro idoli. L’incontro tra la persona comune ed il vip è sempre molto emozionante e a questo si unisce sempre anche un piccolo cadeau da parte del volto noto.

C’è posta per te, anticipazioni e ospiti del 20 febbraio

La settimana scorsa è toccato a Paolo Bonolis entrare in studio con il suo consueto carico di simpatia e di buon umore. Nelle scorse settimane abbiamo invece assistito alla presenza di Gianni Morandi, a quella di Sabrina Ferilli e persino a quella dell’attore turco Can Yaman. Si può fare meglio di così? Probabilmente no, ma di certo gli ospiti di questa sera non deluderanno il pubblico di affezionati.

In base alle anticipazioni pubblicate sul sito ufficiale del programma, a fare la sorpresa agli ospiti ci saranno Stefano De Martino e Renato Zero. Il ballerino e conduttore napoletano farà una graditissima sorpresa ad una giovane fan, la quale rimarrà di certo a bocca aperta nel vedere il suo idolo da vicino. Il cantante è ormai un habitué della trasmissione di Maria De Filippi e negli anni ha dimostrato di avere una sensibilità fuori dal comune che anche oggi emergerà in maniera distinta.

