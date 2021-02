Sassuolo – Bologna Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Sassuolo e Bologna è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Non fortunatissimo l’infrasettimanale delle Coppe europee per le italiane: sconfitta di misura la Juventus in Champions League, secco il due a zero subito dal Napoli a Granada; unica vittoria quella della Roma nella trasferta portoghese, mentre il Milan è stato beffato sul recupero in casa della Stella Rossa.

Ieri, invece, due anticipi di Serie A e risultati importanti in chiave salvezza: riscatto Viola con una netta vittoria contro lo Spezia, mentre il Torino è corsaro a Cagliari e mette nei guai l’allenatore dei sardi, Eusebio Di Francesco. Dopo la vittoria di misura della Lazio sulla Sampdoria, prima il match tra Genoa e Verona, quindi stasera il derby tra Sassuolo e Bologna. Il match del sabato sera viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Sassuolo – Bologna e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.

Perfetto equilibrio tra queste due squadre negli scontri diretti finora giocati in Serie A: cinque vittorie per parte con tre pareggi. Equilibrio anche nel computo dei gol segnati dalle rispettive squadre, ovvero 17 a 17. All’andata, i neroverdi espugnarono il Dall’Ara con un incredibile quattro a tre. Entrambe le squadre non vengono da un grande periodo di forma e nonostante i dieci punti di vantaggio in classifica, anche il Sassuolo è in crisi di risultati.

Sassuolo e Bologna, le due squadre in campo: le formazioni

De Zerbi e Mihajlovic stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della partita di questa sera. Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.