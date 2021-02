Patty Pravo, la storia tormentata con Riccardo Fogli: cosa accadde

Tra le varie avute dalla cantante del Piper, Patty Pravo, la più particolare tra tutte e quella con il cantante Riccardo Fogli.

Patty Pravo (nata a Venezia nel 1948) si è trovata spesso sotto la lente d’ingrandimento dei rotocalchi italiani. Questo anche per via della sua movimentata vita amorosa. Sappiamo che fin dalla fine degli anni’60, la Pravo si è data al libero amore, riuscendo ad inanellare un totale di 5 matrimoni. Oltre alle relazioni avute con alcuni musicisti stranieri inglesi e americani, l’ex ragazza del Piper vanta una chiacchieratissima relazione con il cantante Riccardo Fogli. Questo amore con l’artista di Pontedera, nato nel 1947, fece grandissimo scalpore perché lui decise rischiare il tutto per tutto, separandosi dalla moglie Viola Valentino e abbandonando la sua band, i Pooh.

Patty Pravo e Riccardo Fogli: una relazione ancestrale

Patty Pravo è sempre stata una donna anticonformista e di ampie vedute. Lo ha dimostrato spesso nel corso degli anni, decidendo di non sposarsi mai in chiesa. La sua relazione con Riccardo Fogli fece scandalizzare diverse persone per più di un motivo: in primis perché la Pravo era ancora ufficialmente sposata con il designer romano Franco Baldieri. Ma alla Diva non importava e, riguardo l’amore con Fogli, ha dichiarato: “Il loro manager gli disse di scegliere: o loro o me. Riccardo scelse me“. Quindi la Pravo fu il motivo per cui Riccardo Fogli abbandonò i Pooh. Incuranti delle dicerie, i due si sposarono in Scozia, a Gretna Green, seguendo un rito celtico. Visto che questo genere di rito non era riconosciuto nel nostro paese, ciò permise loro di non venir perseguiti per bigamia in Italia. Sempre sulla loro relazione, Patty Pravo ha poi aggiunto: “Eravamo molto felici. Quando si è amato molto una persona l’amore rimane nel tempo. Posso quindi dire che oggi sono felice che lui abbia dei figli e un matrimonio felice, perché era quello che voleva”.

La relazione, ahinoi, non finì bene. Nel 1976 Patty Pravo stava già convolando a nozze con il terzo marito Paul Jeffery, mentre Fogli tornò dalla moglie, con cui rimase fino al 1992.