Oltre che per le sue prodezze artistiche, Patty Pravo è nota per certi suoi “eccessi” in campo sentimentale, dove non si è certo risparmiata…

Patty Pravo è diventata una protagonista assoluta della scena musicale e mondana nazionale non solo per le sue leggendarie esibizioni sul palco e memorabili incisioni musicali, ma anche per una vita sentimental-amorosa a dir poco vivace e per certi versi scandalosa, addirittura al limite della legalità.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gli amori di Patty Pravo

Oltre a un’interminabile serie di flirt, Patty Pravo ha avuto ben cinque mariti, dai quali alla fine ha sempre divorziato. Il primo matrimonio fu celebrato in Inghilterra: correva l’anno il 1968 e la cantante veneziana unì con il batterista inglese Gordon Angus Faggetter, al quale rimase legata per un totale di quattro anni. Il 2 febbraio 1972 l’artista si presentò in Campidoglio per giurare eterno amore all’arredatore Franco Baldieri, con un matrimonio a sorpresa giunto però al capolinea solo qualche settimana dopo: lei lo lasciò quasi senza preavviso. Il terzo marito fu un altro inglese sposato a Bali nel 1976: il chitarrista Paul Jeffery.

Leggi anche –> Domenica In, Mara Venier “zittisce” Patty Pravo: panico in studio

Contemporaneamente, però, Patty Pravo frequentava anche il bassista statunitense Paul Martinez e anche a lui disse “sì”: nel 1978 i due si sposarono in California. Il quinto nome è quello di John Edward Johnson, un altro chitarrista americano di otto anni più giovane: le nozze furono celebrate a San Francisco nel 1982.

Secondo la legge italiana, Patty Pravo si è macchiata del reato di bigamia, avendo sposato un altro uomo quando non aveva ancora sciolto il legame con Baldieri. E c’è di mezzo anche una cerimonia che non è stata considerata valida in Italia poiché celebrata con il rito celtico in Scozia, a Gretna Green: era il 1973 e lo sposo era niente meno che Riccardo Fogli.

Leggi anche –> Gordon Faggetter | morto il primo dei 5 mariti di Patty Pravo | FOTO