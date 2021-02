Oroscopo del giorno, domenica 21 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 21 Febbraio 2021.

Siamo oramai entrati nella seconda metà di Febbraio, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di lanciarsi verso nuove avventure e di fidarsi del proprio istinto? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 21 Febbraio 2021.

Domenica 21 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà per voi decisamente utile e brillante. Finalmente riuscirete infatti a giungere ad una soluzione concreta per quel che riguarda i problemi che vi hanno assillato negli ultimi tempi. Agite secondo il vostro istinto e non sbaglierete.

Toro. Le prossime ore saranno per voi un po’ altalenanti. È il momento di rimboccarsi le maniche e di concentrarsi il più possibile sul lavoro. Potreste accusare il colpo della fatica, ma cercate di tenere duro, non ve ne pentirete.

Gemelli. Venere sarà totalmente dalla vostra parte durante la giornata di oggi. I tempi sono maturi per recuperare le amicizie e per rimanere al fianco delle persone a voi più care. Dunque approfittatene e procedete senza paura di dimostrare i vostri sentimenti.

Cancro. Qualche nuvola scura all’orizzonte per quel che riguarda l’amore e le relazioni durante la giornata di oggi. Cercate di non abbassare la guardia e di prestare attenzione a ciò che vi circonda. Presto potrete riposarvi, ma per adesso stringete ancora un po’ i denti.

Leone. Durante la giornata di oggi sarete carichi di forza e di energia, e la fortuna sarà dalla vostra parte. Ricordate che fare qualche passo indietro non è necessariamente una scelta sbagliata. Rivalutare alcune decisione potrebbe anzi rivelarsi una mossa vincente.

Vergine. Le prossime ore saranno alquanto stancanti per voi. Alcune tensioni e contrattempi vi porteranno via un po’ di serenità. Ritagliare un po’ di tempo per riflettere e per elaborare una soluzione efficace è sicuramente il migliore dei consigli.

Bilancia. La giornata di oggi sarà per voi decisamente brillante. Restate in allerta e tenetevi pronti, perché un nuovo incontro potrebbe dare una scossa alla vostra routine. Cercate però di rimanere con i piedi per terra nonostante l’emozione.

Scorpione. Ancora qualche nuvola scura tingerà di grigio il vostro cielo oggi. Il periodo attuale non è stato facile per voi e avreste bisogno di staccare un po’ la spina. Ascoltate il vostro corpo e cercate di tenere il più possibile lontano i cattivi pensieri.

Sagittario. La Luna opposta non vi renderà la vita facile durante la giornata di oggi. Potreste essere infatti più nervosi e sensibili del solito. Cercate in ogni caso di rimanere calmi e di non dare troppo in escandescenza di fronte a piccoli inconvenienti.

Capricorno. La giornata di oggi sarà interamente dedicata alla riflessione e all’analisi. È il momento di tirare le somme e fissare nuovi obiettivi. Si respira aria di novità e voi fareste meglio a prepararvi a grandi cambiamenti e rivoluzioni.

Aquario. Le prossime ore saranno ideali per prendersi cura della casa e del proprio benessere. Fareste meglio ad ascoltare un po’ di più il vostro corpo e i vostri bisogni. ritagliate un po’ di spazio per voi stessi e non ve ne pentirete.

Pesci. Tirerà aria di nervosismo e frustrazione durante la giornata di oggi. Una situazione decisamente fastidiosa richiederà le vostre energie e voi fareste meglio ad affrontarla a mente lucida. Non temete, riuscirete a trovare una valida soluzione!

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.