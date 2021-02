Nina Zilli, chi è il fidanzato Danti: età, foto, carriera, vita privata

Il cuore di Nina Zilli batte per Daniele Lazzarin, in arte Danti: ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Negli ultimi giorni il nome di Daniele Lazzarin è tornato alla ribalta delle cronache (rosa): l’artista meglio noto nel mondo della musica come Danti è infatti l’attuale compagno della cantante Nina Zilli, conosciuta per caso in uno studio di registrazione. Vediamo insieme l’identikit del “personaggio”.

L’identikit di Danti

Daniele Lazzarin in arte Danti, classe 1981, è originario della Monza – Brianza. E’ nato il 20 settembre sotto il segno della Vergine. Ha abbandonato presto gli studi per dedicarsi alla musica, svolgendo nel frattempo qualche lavoretto nel negozio della madre per racimolare soldi a sufficiente per poter poi aprire un primo studio di registrazione. Dopo una breve parentesi in una scuola professionale che gli ha permesso di conseguire un diploma, il Nostro ha lavorato come parrucchiere full-time, coltivando nel tempo libero la passione per la musica condivisa dall’amico Riccardo Garifo, in arte Roofio.

Insieme, infatti, i due hanno dato vita ai Two Fingerz, un gruppo destinato a conoscere un notevole successo a partire dal tormentone La cassa dritta. Oggi Danti è uno degli autori più importanti della nostra musica pop, oltre che un rapper molto apprezzato sia dal pubblico sia dalla critica, con all’attivo anche una fortunata carriera da solista, sia come interprete sia come autore. Negli ultimi dieci anni ha collaborato ad album e mixtape di tutti i più grandi nomi della musica rap italiana, da Dargen D’Amico a Fedez, da Fabri Fibra a J-Ax, da Mondo Marcio a Vacca. E su Instagram ha un account ufficiale da oltre 110mila followers.

