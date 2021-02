Conosciamo meglio la storia di Nina Palmieri, la conduttrice e inviata de Le Iene: ecco tutte le curiosità

Da anni Giovanna ‘Nina’ Palmieri è una delle inviate e conduttrice de Le Iene. Dopo essersi laureata in Lettere è diventata giornalista professionista a partire dal 2003 collaborando con varie radio e testate giornalistiche. Successivamente è arrivato l’esordio in tv con il programma Invisibili, Mestiere di vivere e Blu Notte – Misteri italiani. Poi è stata protagonista come regista e autrice con i documentari “I viaggi di Nina” senza fare mai la comparsa nei filmati. Da quest’esperienza è nato un libro intitolato “Ragazze che amano ragazze”, del 2010. Poi ha preso parte al programma Sex Education Show su Fox Life facendo così apparizione in video.

Nina Palmieri, vita privata: le curiosità

Originaria di Avezzano, in provincia de L’Aquila, è diventata sempre più celebre con la partecipazione a Le Iene su Italia Uno. Dopo esser stata per tanti anni una delle inviate di punta, è diventata anche conduttrice al fianco di Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Nel 2016 ha pubblicato Liberasempre che parla della ragazza turca Ayse Durtuc. Infine, è diventata anche la mamma della piccola Amanda, nata nel 2017 dalla relazione con un uomo che ha l’account intitolato Formentera Rent Boat. Sul suo profilo Instagram è molto seguita con quasi mezzo milione di followers.