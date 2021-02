Massimo Gramellini, chi è la compagna Simona Sparaco: età, foto, lavoro

Conosciamo meglio la storia della compagna di Massimo Gramellini, Simona Sparaco: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Simona Sparaco nasce a Roma il 14 dicembre del 1978 e mostra fin da piccola una grande passione per la scrittura. Il primo romanzo è intitolato Anime di carta, poi arriva al successo con il Premio Strega con Nessuno sa di noi. Nel 2014 ha pubblicato con Giunti Se chiudo gli occhi, mentre nel 2019 è stata protagonista con la prima edizione del premio DeA Planeta con il romanzo Nel silenzio delle nostre parole. I suoi libri sono stati tradotti in Francia, Spagna, Sud America, Giappone, Inghilterra e Russia con un successo internazionale importante.

Massimo Gramellini, chi è la compagna Simona Sparaco: le curiosità

Ha vissuto per molto tempo all’estero, ma poi è tornata a Roma scrivendo sceneggiature e romanzi di vario genere. Ha usato anche lo pseudonimo di Margie Simmons nella narrativa per ragazzi con il romanzo Lostland, La terra degli oggetti smarriti, con l’idea della nipote Margherita. Infine, è la compagna di Massimo Gramellini, scrittore e conduttore televisivo ed editorialista de Il Corriere della Sera. Da questa relazione, ancora in corso, è nato il piccolo Tommaso, mentre l’altro figlio Diego è arrivato dopo un matrimonio precedente che non ha avuto un buon esito.