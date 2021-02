Joe Bastianich, il lutto gravissimo lo ha colpito: famiglia distrutta

Morta la nonna di Joe Bastianich, il lutto gravissimo che ha colpito il noto chef: chi era Erminia Matticchio, origini e storia.

Un drammatico lutto ha scosso la vita del noto chef Joe Bastianich, che in Italia è molto famoso in particolare per le due apparizioni in trasmissioni televisive dedicate alla cucina. Nei giorni scorsi, infatti, si è spenta alla veneranda età di 100 anni la nonna dello chef, Erminia Matticchio, venuta a mancare il 14 febbraio.

LEGGI ANCHE >>> Erminia Matticchio, chi è: età, carriera e vita privata della nonna di Joe Bastianich

Per festeggiare il secolo di vita della donna, era stato organizzato addirittura un party a New York, alla presenza della grande maggioranza dei familiari dell’anziana, compresi i nipoti e per questo anche Joe Bastianich. Lo chef, sui social network, ha commemorato la nonna scomparsa con un messaggio davvero straziante.

LEGGI ANCHE >>> Joe Bastianich, chi è: età, moglie, carriera, vita privata dell’imprenditore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi era Erminia Matticchio, la nonna di Joe Bastianich: lutto per lo chef

“Era una nonna per tutti ed è mancata il giorno dell’amore”, ha scritto lo chef, sottolineando appunto che l’anziana è scomparsa nel giorno di San Valentino. Alla donna, lo chef ha dedicato una storia su Instagram. Secondo quanto si è appreso, la donna aveva avuto un malore qualche giorno prima, l’8 febbraio, che poi è risultato fatale. Le sue condizioni, sempre secondo quanto si è appreso in queste ore, sono drammaticamente peggiorate, fino al decesso del 14 febbraio.

Joe Bastianich ha altresì aggiunto nel suo ricordo dell’anziana congiunta scomparsa: “Una vita piena per una donna di grande spirito e generosità”. Nata a Pola e quindi di origine istriana, Erminia Matticchio è la mamma di Lidia, madre del noto chef. Furono proprio i nonni materni dello chef a trasferirsi negli Usa negli anni Cinquanta. Anche per tale ragione, dunque, lui è nato a New York. Grandissimo è il dolore dunque per la donna, in queste ore. Erminia Matticchio, peraltro, era abbastanza conosciuta per essere apparsa al fianco del nipote in alcune trasmissioni televisive.