Ilaria D’Amico, perché è finita con Rocco Attisani: la loro storia

Prima di Gigi Buffon, nella vita di Ilaria D’Amico c’era Rocco Attisani, scopriamo perché la loro storia è finita.

La storia di Ilaria D’Amico con Gigi Buffon procede a gonfie vele. La coppia, nonostante le accuse ricevute all’inizio e le tante chiacchiere sui presunti tradimenti ai rispettivi ex coniugi non si è mai fatta influenzare dall’esterno e continua ancora oggi ad essere coesa e forte. Lo ha dimostrato qualche tempo fa la conduttrice Sky, quando il marito è stato criticato per la bestemmia che gli è scappata in campo. Ilaria, infatti, lo ha difeso ed ha spiegato che in campo ogni tanto perde il controllo, ma ha anche suggerito l’ipotesi che non si trattasse esattamente di una bestemmia “Di solito dice zio”.

Prima di questa chiacchierata storia d’amore, Ilaria era sposata con Rocco Attisani, uomo di 43 anni che di mestiere fa l’imprenditore con discreto successo. Tra loro è stata una relazione lunga e intensa che li ha portato a contrarre le nozze e che ha dato come frutto il figlio Pietro (10 anni). Il matrimonio si è concluso poco prima che Ilaria si mettesse con il calciatore, ma le motivazioni di questa separazione non sono mai state discusse pubblicamente.

Rocco Attisani, quali sono i rapporti con Ilaria D’Amico

Nonostante la separazione Rocco e Ilaria sono rimasti in ottimi rapporti ed oggi possono definirsi amici. La mancanza di risentimento tra i due suggerisce che le voci sul tradimento di Ilaria sono da scartare. La conduttrice inoltre dispensa sempre parole al miele per l’ex marito, definendolo un padre eccezionale. Ma allora come mai è finita la loro love story?

Da quello che è emerso in questi anni, pare che tra Rocco e Ilaria ci fosse un’incompatibilità caratteriale inconciliabile. Sarebbe stata dunque questa incapacità di andare d’accordo che li ha portato ad allontanarsi. Come l’ex moglie, anche Rocco oggi è felicemente sposato. L’uomo si è rifatto una famiglia insieme a Maria Cecilia Andretta, donna che lo ha reso nuovamente papà.

