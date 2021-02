Ilaria D’Amico, la confessione: “Mia madre non mi voleva, poi accadde qualcosa”

Ilaria D’Amico ha raccontato in un’intervista di aver rischiato di non venire al mondo. Leggiamo insieme tutto quello che è successo.

Qualche tempo fa la celebre Ilaria D’Amico ha raccontato durante un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin la sua vita. La donna ha parlato a ruota libera, rivelando dettagli inediti sul suo passato e sulla sua storia. Balzando da un argomento all’altro, Ilaria ha confessato di fronte alla conduttrice di aver rischiato di non venire al mondo. Scopriamo allora quali sono state le sue dichiarazioni e a che cosa si stesse riferendo.

Leggi anche->Ilaria D’Amico difende Buffon: “Bestemmie? C’è un motivo”

Sembrerebbe che la madre della D’Amico abbia avuto qualche dubbio di fronte alla seconda gravidanza. La donna ha infatti pensato di abortire, arrivando ad un passo dal prendere tale decisione. “Io sono qui perché mia mamma, che veniva da un rapporto matrimoniale molto conflittuale, non voleva un secondo figlio.” ha confessato la donna a Verissimo. “Aveva mia sorella che aveva già 11 anni. Quando morì mio nonno ci fu un unico momento di avvicinamento coniugale e nacqui io.” ha continuato Ilaria con il suo racconto.

Leggi anche->Ilaria D’Amico, chi era la sorella Catia morta di cancro

“Mia madre non voleva mettersi di nuovo in quelle condizioni, erano tempi diversi, voleva conquistare la sua indipendenza, e ha pensato di abortire.” ha dichiarato Ilaria nel salotto della Toffanin. A convincere però la madre a portare in ogni caso avanti la gravidanza fu il casuale ritardo di un medico. L’uomo, il giorno dell’operazione, chiamò la mamma della D’Amico per posticipare l’appuntamento. Proprio in quell’occasione la donna scelse di mettere comunque al mondo la bella Ilaria e di rinunciare definitivamente all’aborto. “Annullò tutto perché quello era il segnale che stava aspettando. Ed eccomi qui!”.

Se vuoi seguire tutte le vostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ilaria D’Amico, il racconto di quando è diventata mamma

Durante l’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, Ilaria D’Amico ha raccontato anche di quando è stata lei a diventare mamma per la prima volta. “Diventare mamma è una catarsi, non si è più quelli di prima. Quando penso alla vita che avevo mi chiedo come facessi a sentirmi piena.” ha dichiarato. La sua attualmente è una famiglia allargata, alla quale la donna tiene più di ogni altra cosa. Adesso vive felice con il celebre calciatore Buffon e i loro splendidi figli.