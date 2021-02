Giovanni Caccamo è fidanzato? Quello che sappiamo sulla sua vita privata

Giovanni Caccamo è fidanzato oppure no? La domanda circola da tempo negli ambienti del gossip. Ecco cosa sappiamo sulla vita sentimentale del raffinato cantautore.

Giovanni Caccamo è uno dei cantautori più apprezzati dal pubblico italiano, oltre che un bellissimo ragazzo. Nato a Modica, in Sicilia, l’8 dicembre 1990, si è presto affermato sulla scena musicale nazionale, partecipando al Festival di Sanremo e conducendo anche un’edizione dello Zecchino d’oro. Ma sulla sua vita privata, e in particolare sulla situazione sentimentale, il giovane artista ha sempre mantenuto un certo riserbo. Ecco le ultime indiscrezioni al riguardo.

Per chi batte il cuore di Giovanni Caccamo

Diciamo subito che il cuore di Giovanni Caccamo è stato già segnato da un grande dolore. Il talento musicale scoperto da Franco Battiato, che lo volle con lui per aprire alcuni suoi concerti, ha scritto un libro, Dialogo con mia madre, nel quale ha ripercorso alcune tappe importanti della sua vita compresa la tragica scomparsa di suo padre: “Questo scambio di messaggi ci ha consentito di raccontarci e ricostruire la trama delle nostre storie – ha confessato il cantante in una vecchia intervista -. Ho ripercorso insieme a lei la perdita di mio padre, sofferenza che oggi mi aiuta a vivere da protagonista la mia vita, con un sorriso autentico e un’estrema gratitudine verso il cielo”.

Per quanto riguarda il resto della sua vita privata, come detto, Giovanni Caccamo è sempre stato molto riservato. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo i fan avevano ipotizzato un flirt con la collega Deborah Iurato, presto smentita da entrambi. Idem per altre indiscrezioni “rosa” su Anna Tatangelo. Per il momento non si conoscono altri dettagli sulla vita sentimentale del cantautore. Ufficialmente è single, anche se c’è da scommettere che le pretendenti non mancano.

