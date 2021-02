Flavio Insinna, lite in diretta con Caterina Balivo a Il cantante mascherato

Tanta tensione durante la semifinale de Il Cantante Mascherato con Flavio Insinna e Caterina Balivo protagonisti in negativo

Ancora polemiche durante la semifinale de Il Cantante Mascherato con un botta e riposta tra i due giurati Caterina Balivo e Flavio Insinna. Dopo l’ultima esibizione del Gatto, i due hanno iniziato a beccarsi con il conduttore che ha indovinato che si trattasse di Sergio Assisi, mentre la Balivo lo ha attaccato per aver preso la sua agenda in cui c’era scritto il nome. E così una semplice battuta ha fatto scatenato delle scintille: inoltre, Insinna l’ha presa in giro per gli indizi sulla Farfalla visto che la donna aveva rivelato che fosse Mietta, che incontrava spesso nel supermercato a Milano.

Flavio Insinna, polemiche con la Balivo: fan infuriati su Twitter

I due sono molto amici, ma improvvisamente sono partite frecciatine incredibili. E così su Twitter i fan hanno commentato: “Solo io noto che c’è dell’astio con battute piccanti tra Flavio Insinna e Caterina Balivo?”. Un altro ancora ha scritto: “Ma è solo una mia impressione o Insinna non sopporta la Balivo?”. Molti, invece, hanno difeso la conduttrice italiana: “Posso dire che è fastidioso l’atteggiamento di Insinna verso la Balivo? Eccessivo…”. Infine, ancora un altro commento negativo verso il conduttore de L’Eredità è arrivato: “Il maschilismo di Insinna e la sua insolenza nello sfottere di continuo Caterina Balivo sono degradanti”.

Flavio Insinna odia profondamente Caterina Balivo #IlCantanteMascherato — Serie&tv (@Serietv511605as) February 19, 2021