Elisabetta Gregoraci, sta tornando con l’ex? Le rivelazioni

Ha finalmente rotto il silenzio l’ex di Elisabetta Gregoraci, sul vociferato ritorno di fiamma tra i due. Ecco come stanno veramente le cose.

Era da tempo che si vociferava con chiacchiere e gossip sul possibile riavvicinamente tra l’ex gieffina, uscita dalla Casa, Elisabetta Gregoraci e un suo ex molto noto alla stampa rosa. Dopo la rottura della coppia, qualche mese fa il nome di lui è tornato a riempire le pagine del gossip proprio per alcuni sospetti e voci di corridoio che lo vedevano di nuovo accanto ad Elisabetta. Oggi, l’uomo ha vuotato il sacco è chiarito le cose, parlando con il paparazzo Maurizio Sorge.

Elisabetta Gregoraci, è di nuovo amore con l’ex?

Si tratta di Francesco Bettuzzi, ex pilota e oggi imprenditore, e unico uomo che ha fatto dimenticare alla Gregoraci il matrimonio finito con Flavio Briatore. La relazione tra i due è durata più o meno due anni, dal 2017 al 2019, per poi naufragare. Ma proprio Bettuzzi qualche mese fa è tornato tra le chiacchiere e i gossip della cronaca rosa per un presunto riavvicinamento con la showgirl, ex gieffina.

Per chiarire le cose, lo stesso Bettuzzi ha parlato con Maurizio Sorge, noto paparazzo, e ha spiegato la questione, di fatto smentendola. L’imprenditore ha infatti negato un ritorno di fiamma con la showgirl, anche se ha specificato che i due sono sempre rimasti in buoni rapporti e che la loro rottura è stata comunque una decisione lucida e condivisa.

“Visto che me lo chiedono in tantissimi tutti i giorni,” – ha raccontato Bettuzzi nell’intervista su instagram con Sorge – “rispondo: siamo rimasti in buonissimi rapporti ma non ci frequentiamo, mettiamo una pietra tombale su questa storia.” Le parole dell’ex pilota sono inequivocabili e chi sperava in una nuova storia d’amore tra i due deve rassegnarsi alla realtà dei fatti.

E sono tanti i fan di una coppia che, stando alle stesse parole di Bettuzzi in molte interviste, sembrava proprio essere da favola. “Mi trasferii con lei a Napoli, dove c’erano gli studi. Napoli è diventata la cornice del nostro amore, io mi sentivo un adolescente. Ci dicevamo ti amo ogni due secondi e parlavamo di convivenza, di progetti, di futuro, di figli” – ha svelato l’uomo. Ma qualcosa deve essere andato storto, anche, come già detto, la fine della loro relazione è stata una decisione matura e condivisa.