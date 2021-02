Cossu coinvolto in un terribile incidente d’auto: come sta l’ex calciatore

L’ex calciatore del Cagliari Andrea Cossu è rimasto coinvolto in un terribile incidente: quali sono le sue condizioni di salute.

Questo pomeriggio la statale 554, all’altezza della zona di Selargius, è rimasta bloccata a causa di un terrificante incidente stradale che ha visto coinvolta solo un’auto. Alla guida dell’auto c’era l’ex calciatore del Cagliari (con due presenze nella nazionale maggiore) Andrea Cossu. Secondo quanto emerso dai quotidiani locali, l’attuale dirigente del settore giovanile sardo ha perso il controllo del mezzo ed ha percorso circa 200 metri fuoristrada prima che l’automobile si ribaltasse e rimbalzasse fino al centro della stradale.

Per fortuna nessun altro veicolo è stato coinvolto nella spaventosa carambola. I soccorsi sono stati chiamati subito dopo l’impatto, e sono giunti sul luogo dell’incidente qualche minuto dopo. Gli agenti hanno recintato la zona e i vigili del fuoco si sono occupati di estrarre il corpo dell’ex calciatore, in quel momento privo di sensi. Una volta estratto, Cossu è stato portato in codice rosso all’ospedale di Cagliari.

Cossu coinvolto in un terrificante incidente stradale: come sta l’ex calciatore

Attualmente non ci sono informazioni certe sullo stato di salute, ma secondo quello che è emerso in queste ore Andrea Cossu sarebbe cosciente anche se ricoverato in Rianimazione. La Gazzetta dello Sport informa che le sue condizioni sono state valutate dal personale medico “critiche, sebbene stabili”. Cossu è stato sottoposto subito ad una tac per scoprire quali traumi aveva riportato a livello osseo e l’esame ha fatto emergere un trauma toracico e diverse sospette fratture.

