Coronavirus 20 febbraio: tasso di positivi in calo dopo giorni

Emergenza Coronavirus oggi 20 febbraio in Italia: tasso di positivi in calo dopo giorni, ecco tutti i dati e gli aggiornamenti.

Dopo giorni di calo costante del dato sugli attualmente positivi, c’è una controtendenza per quanto concerne il numero di malati di Coronavirus nel nostro Paese. Infatti, c’è stato ieri un lievissimo aumento, causato anche dal più basso numero di dimessi e guariti, ma anche di persone che sono decedute.

Iniziano come sempre dal dato netto dei nuovi casi di contagio registrati. Ancora una volta, c’è una tendenza all’aumento. Abbiamo infatti avuto nelle ultime 24 ore 14.931 nuovi casi di contagio. Questo dato emerge su un totale di 306.078 tamponi antigenici e molecolari che sono stati effettuati. Il tasso di positivi su totale di tamponi torna sotto il 5% ed è oggi del 4,8%.

Dati Coronavirus oggi 20 febbraio: la situazione aggiornata

Come detto, c’è stato un indietreggiamento per quanto concerne i guariti e i dimessi, che sono stati 12.488, ma diminuisce anche il dato sui decessi. Sono stati infatti 251 nelle ultime 24 ore. La mortalità è complessivamente al 3,4%, un dato davvero in forte decrescita rispetto a quella che era la situazione fuori controllo registrata ad esempio nel periodo di marzo e aprile 2020. Si allenta ancora la pressione ospedalieri, con 19.788 ricoverati (-102 rispetto alle 24 ore precedenti).

Da contraltare fa il dato sulle terapie intensive, per il terzo giorno consecutivo in lievissimo aumento. Sono infatti 2.063 i ricoverati in terapia intensiva, quattro in più rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi ingressi netti nei reparti per malati più gravi sono invece 137. Per quanto concerne il dato medio sui casi di Coronavirus settimanali, negli ultimi sette giorni abbiamo avuto 12.140 casi in media al giorno, con un calo dell’un per cento. 3,5 milioni sono poi le dosi di vaccino somministrate finora nel nostro Paese.