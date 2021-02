Patty Pravo e Gianna Nannini: la confessione hot potrebbe essere una menzogna, ecco qual è la situazione attuale.

Patty Pravo è finita di nuovo al centro dell’attenzione per via della presunta relazione romantica con Gianna Nannini. Nel 2016, parecchi anni fa, Patty aveva rilasciato a La Stampa un’intervista piena di confessioni piccanti sull’amicizia con la Nannini. Nonostante siano passati anni dal nascere del gossip, risultato poi falso, oggi siamo ancora qui a parlarne. Chissà come affrontano la situazione le due colleghe!

Patty Pravo e Gianna Nannini, tutta la verità

Parlando di Gianna Nannini, parecchi anni fa Patty ha raccontato: “Stava facendo trasloco dall’Italia all’Inghilterra e al telefono mi ha detto: “Facciamo una scopata”, e io “No, questa proprio no”. Nonostante le battute riportate dai giornali, le due cantanti sono solo grandi amiche e tra di loro sembra non esserci mai stato niente di più.

Gianna ha scritto per Patty una delle canzoni presenti nel suo disco di inediti Eccomi, uscito nel 2016. “Per Possiedimi è stata una collaborazione per telefono perché lei si stava trasferendo a Londra. La prima cosa che mi ha detto è stata uno scherzoso “Facciamo un pezzo su di una scopata”, poi però la canzone è nata con grandi riflessioni” ha raccontato Patty Pravo. Non si è certi che le parole pronunciate dall’artista siano state esattamente queste: è più probabile che i vari giornali, quell’anno, in vista del Festival abbiano provato ad ingigantire tutto per aumentare l’attenzione del pubblico. Nonostante i vari tentativi, però, le due colleghe proseguono tranquille le loro vite e relazioni sentimentali, e non sembra che ci sarà mai niente di più.