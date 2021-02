Amici 20, le anticipazioni della puntata di sabato 20 febbraio

Arriva la nuova puntata di Amici 20. Ci aspettano nuove sfide, scherzi, maglie sospese e classifiche radio che vanno contro quelle dei prof!

La puntata di domani di Amici, 20 febbraio 2021, è stata appena registrata e già è uscita qualche succosa anticipazione a riguardo. Oggi abbiamo assistito l’opinionista Anna Pettinelli mettere in sfida il cantante pugliese Leonardo Lamacchia, ma sappiamo che queste registrazioni sono antecedenti perché nella stessa puntata Leonardo si è sottoposto alla sfida.

Ma vediamo la clip postata su Instagram dallo show:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

In questo video non solo vengono fatte delle anticipazioni sugli studenti, ma viene anche rivelato chi sarà l’ospite di domani! Presente al fianco di Maria de Filippi ci sarà Alberto Urso, che si presterà anche per uno scherzo ai danni del cantante Deddy. La burla vedrà la De Filippi dire al giovane artista che dovrà sottoporsi alla prova di intonazione. Prima che cominci entrerà poi Alberto, che canterà l’aria dalla Turandot di Puccini: Nessun dorma. Solo domani scopriremo se Deddy sarà riuscito a superare la prova, oppure se fallirà e dovrà indossare la scomoda maglia della sfida.

Amici 20: che altro può accadere?

Oltre a ciò, abbiamo saputo che martedì 9 marzo ci terrà un incontro online con coloro che compreranno le ristampe dell’album dei cantanti di Amici 20. Nel frattempo, Alberto Urso ha presentato il suo nuovo brano inedito e Emanuela Cortesi, vocal coach, esporrà il suo nuovo pezzo. Intanto, Giulia ha si è classificata prima nella prova di TIM, esibendosi quindi per ben due volte. Lei tornerà insieme ad Alessandro con indosso le felpe del serale, caratterizzare da un brillante color oro. Non si unirà a loro, sfortunatamente, Martina perché la sua maglia è stata messa in sospeso da Lorella Cuccarini. La conduttrice televisiva e artista a tutto tondo, qui in veste di insegnante, ha voluto penalizzare Martina a causa di un comportamento maleducato e assolutamente non professionale avvenuto durante le prove generali.

La radio e le felpe

Un evento importantissimo del prossimo episodio sarà sicuramente la classifica delle radio. Durante la settimana, i docenti hanno valutato i ragazzi e, dalla classifica finale, risulta che Tancredi si sia piazzato per ultimo. Ma c’è un colpo di scena! Le radio radio non sono d’accordo e hanno messo Las Vegas di Tancredi a tutto volume. Questo gli fa scalare la classifica fino al primo posto. Segue subito Deddy, dietro cui si sono posizionati Sangiovanni ed Enula. Ma chi ha preso il posto che i prof. avevano dato a Tancredi? Il povero Raffaele. Per quanto riguarda il giudice esterno, avremo direttamente da Londra il musicista Charlie Rapino.

Infine, vedremo che quasi tutte le felpe verranno confermate, l’unica eccezione è Martina. Sembra che non verrà eliminato nessuno…ma ne siamo così sicuri?