Verissimo, anticipazioni e ospiti della puntata del 20 febbraio

Verissimo torna anche sabato 20 febbraio con tantissimi contenuti: vediamo chi sarà ospite in studio e di cosa parlerà.

Le riprese sono già finite ed è tutto pronto per la messa in onda della prossima puntata di Verissimo. Il rotocalco rosa condotto da Silvia Toffanin andrà in onda come sempre di sabato a partire dalle 16.00, subito dopo il giornaliero di Amici. Come da tradizione, in studio ci saranno ospiti di spicco del mondo dello spettacolo, pronti a raccontarsi in esclusiva nello studio Mediaset.

Il primo a fare il proprio ingresso nel salotto di Silvia sarà Rocco Casalino, il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte. L’argomento governo sarà però marginale, visto che l’ospite si soffermerà principalmente sul racconto della sua vita e dei dettagli contenuti nell’autobiografia appena uscita. L’ex concorrente del Grande Fratello parlerà del rapporto con il fidanzato Josè, della scoperta dell’omosessualità e dell’esperienza nel reality targato Mediaset.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Verissimo: ospiti Belen e Maria Teresa Ruta

Conclusa l’intervista a Casalino, sarà il momento dell’ospite di maggiore richiamo della puntata: in studio ci sarà Belen Rodriguez. La modella argentina ha da poco dichiarato ufficialmente di essere incinta del fidanzato Antonio Spinalbese e in studio parlerà proprio della storia d’amore con l’hair stylist e delle sensazioni della maternità. Una gravidanza a cui Belen pensa ormai da anni, ma che alla fine non si era mai concretizzata per via della fine delle relazioni con Iannone e De Martino.

Leggi anche ->Can Yaman e Diletta Leotta di nuovo insieme: “E’ un fotomontaggio”

Al racconto intimo della Rodriguez, seguirà quello di Maria Teresa Ruta. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip parlerà della sua esperienza nel reality, della lite con gli amici Tommaso e Stefania e del rapporto con l’ex marito. Infine sarà il momento della storica conduttrice Sky Ilaria D’Amico e del cantante Aiello, ormai pronto per il debutto sul palco dell’Ariston con la sua Arsenico.

Leggi anche ->Il Cantante mascherato: chi è l’Orsetto? Nuovi indizi e le teorie dei giudici