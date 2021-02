Uomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 19 febbraio: la scelta di Sophie

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 19 febbraio, avrà luogo la scelta di Sophie Codegoni.

Finalmente è arrivato il momento per i fans di “Uomini e Donne” con l’appuntamento odierno, nel pomeriggio di venerdì 19 febbraio, di poter assistere alla scelta della tronista Sophie Codegoni.

La puntata in onda oggi, venerdì 19 febbraio su Canale 5, è la seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 9 febbraio. Come già anticipato dai canali social di “Uomini e Donne“, oggi i telespettatori avranno modo di sapere chi sceglierà Sophie Codegoni. La tronista, com’è stato anticipato, comunicherà la sua scelta: Matteo Ranieri. Il pubblico vedrà scendere in studio i nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano, seguiti da Sophie. La ragazza ha scelto di indossare, per l’occasione, un abito lungo dorato con paillettes e uno spacco profondo.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni fa la sua scelta

Sophie Codegoni si è mostrata bellissima nel suo abito lungo, coda di cavallo alta e sandali con tacchi a spillo. I telespettatori avranno un’altra sorpresa durante la puntata di “Uomini e Donne“: in studio saranno presenti anche Davide Donadei e Chiara Rabbi. La coppia del Trono Classico, nata da poche settimane, assisterà al momento speciale di Sophie.

Quando il tronista Davide Donadei ha fatto la sua scelta, Gianluca De Matteis è stato ospite della puntata, con gran sorpresa del pubblico. Prima che Sophie Codegoni faccia la sua scelta, vengono mostrati i migliori momenti avuti con entrambi i corteggiatori, Matteo e Giorgio. I due uomini hanno deciso di indossare entrambi uno smoking, scegliendo di mostrarsi al loro meglio. La scelta di concludere il suo percorso con Matteo ha reso moltissimi telespettatori felici, in quanto hanno sempre fatto il tifo per Ranieri. Il giovane ha passato diversi mesi con Sophie, al contrario del suo rivale che è arrivato dopo.