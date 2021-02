Uomini e Donne, Sophie sceglie Matteo: “Lo fanno con la mascherina”

A Uomini e donne è nata una nuova coppia (e un nuovo amore): Sophie Codegoni ha finalmente scelto Matteo Ranieri. Ecco il retroscena.

E bacio (con mascherina) fu. Tra lacrime e abbracci, a Uomini e Donne, oggi Sophie Codegoni ha finalmente scelto Matteo Ranieri, che le ha detto sì, dopo aver scartato Giorgio nel finale.

Il “sì” di Sophie a Matteo

“Con te ho passato momenti bellissimi – ha detto Sophie a Giorgio -. L’impressione mia è quella di aver conosciuto il vero Giorgio in maniera completa solo nell’ultima esterna. Troppo tardi. Ti giuro di aver deciso solo alla fine, non ti ho mai preso in giro. Ma quando abbraccio l’altra persona provo qualcosa che non posso far finta di nulla. Ti auguro il meglio perché sei un ragazzo in gamba”. Il pretendente scartato ha replicato alla tronista senza astio né rancore: “Me lo aspettavo, io ho sempre cercato di essere me stesso”.

Sophie ha quindi dichiarato a un incredulo Matteo che il suo cuore batte per lui: “Di te mi è piaciuto che non hai mai cambiato carattere, sei sempre rimasto lo stesso. Duro e puro. Siamo il giorno e la notte. Non abbiamo niente che ci accomuna, ma ci sono anche tante cose belle in questo percorso e per questo siamo qui. Oggi uso il cuore. E insieme alla mia testa fanno un solo nome. Il tuo”. Il bel fusto, con le mani sui capelli e il volto rigato dalle lacrime, sistemandosi la mascherina ha abbracciato la tronista sotto una pioggia di petali di rosa e l’ha baciata. Dio li fa e Maria De Filippi li accoppia.

