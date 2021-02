Test della personalità: osserva le fiamme, in quale ti rivedi?

In questo test ti viene chiesto di scegliere quale delle fiamme rappresentate preferisci, la tua scelta rivela che tipo di persona sei.

Il test sulla personalità di oggi presenta una variante sul tema. In questo caso, infatti, non vi viene chiesto di capire quale figura coglie la vostra attenzione in un disegno organico, ma di scegliere tra 6 differenti figure, quella che vi piace maggiormente. L’idea alla base del test è che la scelta possa essere legata al vostro modo di essere e dunque da questa sia possibile tracciare un profilo approssimativo della vostra personalità.

Forse superfluo sottolineare che non si tratta di un test psicologico vero e proprio, quanto più che altro di un gioco. Il risultato finale, dunque, potrebbe non rispecchiare del tutto la vostra personalità. Va preso dunque come un semplice spunto di riflessione su sé stessi e come un’attività curiosa per passare del tempo e scoprire se è vero che la vostra scelta permette di individuare in parte il vostro modo di essere.

Test della personalità, quale di queste fiamme scegli?

Piccolo recap prima di iniziare: ci sono sei fiamme e dovete scegliere quella che preferite. Per ogni fiamma scelta c’è un breve profilo collegato. Buon divertimento.

Fiamma n°1

Se avete scelto questa fiamma, significa che siete dotati di una luce unica. Siete determinati e perseveranti e se vi ponete davanti un obiettivo non c’è ostacolo che vi impedirà di raggiungerlo.

Fiamma n°2

Se la vostra scelta è ricaduta su questa fiamma, significa che siete delle persone piene di entusiasmo, siete sempre in movimento e possedete una curiosità innata e inesauribile. La vostra mente è molto creativa e riuscite sempre a trovare una soluzione. La vostra vicinanza influenza le persone che avete accanto.

Fiamma n°3

Siete persone dotate di senso di giustizia e di empatia. Vorreste che le persone attorno a voi fossero sempre felici e quando non è così vi spendete per farle sorridere. Il vostro senso di giustizia e la vostra empatica vi spingono ad aiutare chi ha bisogno.

Fiamma n°4

In questo caso siete animati dalla passione in ogni cosa che fate. Vi impegnate con tutte le vostre forze per raggiungere il risultato che vi prefiggete e questo viene notato e apprezzato. Per le persone della vostra vita siete sempre disponibili e cercate di dare più di quanto ricevete.

Fiamma n°5

Emanate una luce positiva, siete persone intelligenti e capaci di trovare una soluzione rapidamente. Il vostro modo di essere ispira fiducia e ammirazione, quando avranno bisogno le persona della vostra vita vi chiameranno per un consiglio.

Fiamma n°6

Infine questa è la fiamma della pace e della serenità. Siete persone molto tranquille che cercano di appianare qualsiasi divergenza. Siete equilibrati e gentili e vorreste che il mondo intero si comportasse in questo modo.