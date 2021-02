Stefano Tabanelli, chi è il compagno di Ilenia Fabbri: estraneo all’omicidio

Stefano Tabanelli piange la compagna Ilenia Fabbri, vittima dell’omicidio di Faenza. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Stefano Tabanelli e Ilenia Fabbri erano intenzionati a sposarsi. Da un paio d’anni avevano deciso di compiere il grande passo e portavano già le fedi al dito, tanto ne erano convinti. Dovevano solo aspettare ancora un po’ di tempo, per la formalizzazione del divorzio tra lei e l’ex marito Claudio Nanni. Purtroppo il destino ha riservato un altro epilogo alla loro storia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Stefano Tabanelli

Stefano Tabanelli, faentino di 55 anni, è titolare di una ditta di termoidraulica. Da un momento all’altro i suoi progetti di vita accanto alla donna che amava e ama tuttora sono andati in fumo. “Ilenia ed io portavamo già le fedi al dito nelle quali dovevamo far incidere la nostra data” ha raccontato dopo l’omicidio della sua compagna. “Aspettavamo la tanto attesa data del divorzio di Ilenia e a quel punto avremmo programmato il nostro matrimonio”.

Leggi anche –> Claudio Nanni chi è l’uomo sospettato di aver fatto uccidere Ilenia Fabbri

Lo scorso 9 febbraio, con lo sguardo rivolto verso il basso e un mazzo di girasoli tra le mani, Stefano Tabanelli è andato a portare dei fiori all’esterno dall’abitazione della sua Ilenia. Il mazzo dai colori vivaci, avvolto in una retina gialla, era accompagnato da un biglietto: “Sei l’amore della mia vita, ti amo tanto ‘Panocia’. Sempre insieme”. Anche secondo gli amici della vittima la relazione tra i due andava a gonfie vele: avevano scoperto di essere fatti l’uno per l’altra e non vedevano l’ora di diventare marito e moglie. Il compagno non è l’unico che nei giorni scorsi ha voluto ricordare la 46enne portando fiori accanto all’ingresso della sua casa. Dal giorno successivo alla tragedia rose, gerbere e altri girasoli sono stati depositati lì da chi le ha voluto bene.

Leggi anche –> Ilenia Fabbri, indagato l’ex marito: la terribile ipotesi degli inquirenti