Stasera in tv Spiderman 2: cast, trama e curiosità del film

Spiderman 2 va in onda su Tv8 oggi, martedì 14 gennaio 2020, dalle 21:30. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul film.

Il secondo ed emozionante capitolo della saga con protagonista Spiderman e la sua inarrestabile ragnatela va in onda stasera su Tv8. Scopriamo insieme tutte le info sul film con Tobey Maguire, Alfred Molina, Kirsten Dunst e James Franco, realizzato nel 2004 negli Stati Uniti d’America dalla Columbia Pictures in collaborazione con la Marvel Studios per la regia di Sam Raimi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’appuntamento con Spiderman 2 su Tv8

Spiderman 2, sequel del precedente Spiderman, è basato sui fumetti dell’Uomo Ragno, creati da Stan Lee e Steve Ditko e pubblicati dalla Marvel Comics. Nel film prosegue la storia di Peter Parker, interpretato da Tobey Maguire, un ragazzo che ha acquisito dei superpoteri dal morso di un ragno geneticamente modificato, ma non riesce a conciliare bene la sua vita privata con i suoi doveri di Spiderman.

Leggi anche –> Morto l’attore Chadwick Boseman, supereroe dei film Marvel

Passiamo alla trama. Peter Parker, pur essendo ancora profondamente innamorato di Mary Jane, ha deciso di allontanarsi da lei per assolvere a tutti i suoi doveri da supereroe e assumersi le responsabilità di Spiderman. Per Peter, però, nulla sembra andare per il verso giusto: la ragazza che ama segretamente ha un nuovo fidanzato, la sua amicizia con Harry Osborn si è conclusa nei peggiori dei modi perché lo ritiene responsabile della morte del padre, e un nuovo temibile nemico sembra deciso a conquistare il mondo. Toccherà quindi all’Uomo Ragno scontrarsi con il Doctor Otto Octavius, noto come Doc Octopus, per cercare di salvare l’umanità dalle oscure forze del male.

Leggi anche –> Muore a 95 Stan Lee, il “papà” di Spiderman e dei supereroi Marvel

Nel cast, come accennato, oltre a Maguire figurano Alfred Molina, Kirsten Dunst e James Franco, rispettivamente nei ruoli del villain Otto Octavius / Dottor Octopus, di Mary Jane Watson e di Harry Osborn. Il film è considerato da molti critici e fan dell’Uomo Ragno come una delle migliori pellicole sui supereroi di tutti i tempi e la più riuscita tra quelle dedicate a Spiderman che siano mai state realizzate. Sin dalla sua uscita ottenne recensioni molto positive e un incasso globale di 783 milioni di dollari.