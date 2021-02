Simona Ventura, l’operazione al seno andata male: cosa è successo

Simona Ventura ha rivelato di aver fatto ricorso al chirurgo plastico per aumentare il seno, con il tempo si è resa conto dell’errore.

Si parla spesso dell’utilizzo eccessivo della chirurgia estetica da parte delle celebrità. Il mondo dello spettacolo è esigente con chi ne fa parte e spesso porta i suoi protagonisti a modificare aspetti del proprio fisico per apparire più giovani o migliorare ciò che ritengono non vada bene del proprio corpo. Tra i vip che ne fanno ricorso ci sono due categorie: chi nega fino alla morte anche davanti all’evidenza, e chi invece ammette candidamente di averne fatto ricorso.

In quest’ultima categoria ci sono anche i pentiti: attrici o conduttrici che con il passare del tempo si sono rese conto che il ritocco estetico non era necessario e che guardandosi non si sono più riconosciute. A questo gruppo (non troppo nutrito a dire il vero) appartiene anche Simona Ventura. La conduttrice non ha mai fatto mistero del suo ricorso al bisturi per modificare il viso (zigomi e naso, ma anche botulino) ed il seno (aumentato fino alla quarta).

Simona Ventura pentita degli interventi chirurgici

Qualche tempo fa, in un’intervista concessa al programma ‘Belve‘, Simona Ventura ha confessato di non voler più fare ricorso alla chirurgia estetica. La decisione l’ha presa quando si è resa conto di aver perso tutta la sua espressività facciale: “C’è stato un momento, due anni fa, quando sono andata da Maurizio Costanzo. Quando mi sono guardata mi son messa a piangere. Allora lì ho detto stop”. La conduttrice ha aggiunto che con la consapevolezza attuale non farebbe più i ritocchini fatti in passato, ciò nonostante non ha rimpianti perché ritiene che: “Allora andava bene”.

In un’altra intervista Simona ha rivelato di essersi pentita anche dell’intervento al seno: “Desideravo una quarta misura. Un tempo mi piacevo così. Con gli anni però ho deciso di ridurlo. E sono contenta: adesso mi sembra più giusto”. Insomma la conduttrice non rinnega le scelte fatte, perché le ritiene parte di un percorso personale, ma con la consapevolezza odierna non le farebbe più.

