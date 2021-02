Silvia Annichiarico, chi è: età, foto, vita privata e carriera

Silvia Annichiarico è una cantante, attrice e speaker radiofonica italiana. Scopriamo di più sulla sua vita.

Silvia Annichiarico è nata a Milano il 25 novembre 1947 ed è una cantante, attrice e conduttrice radiofonica italiana. Si è diplomata al liceo linguistico ed ha iniziato la sua carriera artistica nel gruppo “I 4+4 di Nora Orlandi“.

Silvia Annichiarico ha collaborato come vocalist con diversi artisti dal calibro di Mina, Lucio Battisti o Giorgio Gaber. Il suo esordio in televisione, invece, è avvenuto con la trasmissione di Renzo Arbore “L’altra domenica“, alla quale ha partecipato nel ruolo di inviata dal 1976 al 1979. Il vertice della sua popolarità è stato raggiunto nel 1985, grazie alla partecipazione al programma di Arbore “Quelli della notte“. Con il famoso autore televisivo, ha lavorato anche nel cinema, nel 1980, facendosi dirigere nel film “Il pap’occhio“.

Silvia Annichiarico, la carriera al cinema e in radio

L’esordio al cinema per Silvia Annichiarico è avvenuto nel 1976 con il film di Carlo Vanzina, “Luna di miele in tre“. Come attrice, l’artista ha preso parte anche ad altre pellicole, come “Tutta colpa del paradiso” di Francesco Nuti, “Fantozzi alla riscossa” di Neri Parenti, “Festival” per la regia di Pupi Avati, “Svitati” di Ezio Greggio e “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo…me” di Carlo Vanzina.

Silvia Annichiarico ha recitato dal 2001 al 2003 nella soap opera “Incantesimo“, nel ruolo della dottoressa Ersilia Visconti. Nella sua carriera radiofonica, invece, dopo aver condotto per un anno e mezzo su RTL 102.5 il programma “Tre-sei” al fianco di Angelo Di Benedetto. E’ passata poi nel 2007 a condurre “Protagonisti” e dal gennaio 2008 è nel cast del programma del mattino “La famiglia“, sempre sulla popolare rete radiofonica. Nel fine settimana, invece, conduce il programma “Ma la notte no” con Nino Mazzarino. Nel corso della sua carriera, l’artista ha collaborato con Luciano Tajoli, Enzo Jannacci, Ornella Vanoni, Nikka Costa, Al Bano e Romina Power.