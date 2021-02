Rocco Casalino al Grande Fratello per pagare i debiti: l’annuncio

Rocco Casalino apparirà nel salotto della Toffanin. L’uomo è pronto a rivelare succosi retroscena sulla sua vita e sul suo passato.

Sono tutti pronti ad assistere all’intervista del celebre Rocco Casalino. Quest’ultima andrà in onda domani, nella nuova ed attesissima puntata di Verissimo. L’uomo farà la sua apparizione nel salotto di Silvia Toffanin in occasione dell’uscita della sua autobiografia. Lì si lascerà sicuramente andare di fronte alla conduttrice, rivelando finalmente alcuni dettagli in merito alla sua vita privata e al suo passato. Scopriamo insieme qualche cosa di più.

La politica non sarà l’argomento dell’intervista di domani, tutt’altro. Rocco parlerà infatti di sé e della sua vita, ciò che ha fatto anche tramite l’autobiografia Il portavoce. Una delle affermazioni presenti tra le pagine del libro ha fatto molto discutere negli ultimi tempi. L’uomo ha infatti dichiarato che se esistesse una pillola per diventare eterosessuali, lui la prenderebbe. Proprio nel salotto della Toffanin spiegherà meglio il significato ed il valore di una simile frase.

“Ho fatto di tutto per essere eterosessuale, ma sono omosessuale e sono contento di esserlo.” ha dichiarato l’uomo di fronte alla conduttrice, stando a quanto mostrato dalle anteprime. Rocco ha in seguito chiarito di aver scritto la frase sulla pillola in un momento decisamente no della sua vita, dopo aver litigato con il compagno Josè. I due al momento stanno ancora insieme, nonostante i periodi difficili, che hanno però superato insieme. Adesso vivono felici e spensierati. “In realtà è una persona importante nella mia vita.” ha raccontato Rocco riferendosi al fidanzato. “Ora stiamo molto bene insieme”.

Rocco Casalino sul Grande Fratello: “Un’opportunità per guadagnare”

Durante l’intervista di Rocco Casalino, che andrà in onda domani a Verissimo, c’è stato posto anche per il passato vissuto dall’uomo, in particolar modo ai tempi del Grande Fratello. Rocco ha deciso di partecipare al reality perché in una situazione economica non particolarmente idilliaca. Lui aveva appena finito gli studi e la madre si era indebitata più del dovuto. “L’ho visto come un’opportunità per guadagnare un po’ di soldini e, infatti, con i famosi gettoni d’oro vinti con il reality ho pagato il debito di mia madre”. Casalino ha inoltre confessato di essere stato oggetto di discriminazione in seguito all’apparizione in tv. “Un certo mondo intellettuale e snob mi discrimina con pregiudizio per quello che ho fatto vent’anni fa”.