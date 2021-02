Prince Markie Dee, morto il celebre cantante: rivoluzionò il Rap FOTO

Lui era noto come Prince Markie Dee, al secolo Marc Anthony Morales. Purtroppo è morto prematuramente nelle scorse ore, con grande dolore per tutti i suoi fans.

Prince Markie Dee, al secolo Mark Anthony Morales, è morto nel corso della giornata di giovedì 18 febbraio 2021. Lui era molto noto per avere firmato diversi brani di successo cantati dai vari Mary J. Blige, Mariah Carey, 50 Cent e Jennifer Lopez tra gli altri. Ma questi sono solo alcuni degli esponenti di spicco della musica statunitense che si erano avvalsi della sua preziosa collaborazione in passato.

Autore di testi ma anche rapper molto apprezzato, Prince Markie Dee aveva 52 anni. Da quanto si apprende, è morto a causa di un improvviso attacco di cuore. La notizia ha trovato conferme ufficiale da parte del suo agente, Louie Gregory. L’artista aveva rivestito il ruolo di membro della band rap ‘The Fat Boyz’, attivo sulle scene musicali sin dagli anni ’80 e considerati dei veri e propri apripista per questo genere musicale. I ‘The Fat Boyz’ hanno contribuito a rinnovarlo ed a condurlo nella modernità, comparendo come guest stars anche in due film degli anni ’80: ‘Krush Groove’ del 1980 e ‘Disorderlies’ del 1987.

Prince Markie Dee, morto un vero e proprio pioniere della scena rap mondiale

Forever in my Heart. Prince Markie Dee was more than a rapper; he was one of my very best and closest friends. My heart breaks today because I lost a brother. I’ll always love you Mark and I’ll cherish everything you taught me. Tomorrow is your birthday, swing my way big bro. pic.twitter.com/XcIsHixOoc — Louis “Uncle Louie” Gregory (@UncleLouie) February 18, 2021

Successivamente, dagli anni ’90 in poi Prince Markie Dee ha proseguito come solista, ottenendo sempre grande successo dopo i sette album incisi con la sua band. Dal 2008 in poi aveva preso residenza a Miami, lavorando come speaker in radio.

Sono tanti i messaggi che gli ammiratori di Morales stanno rilasciando sui social network in sua memoria. In moltissimi ne elogiano lo stile e l’ironia, spesso improntata per prendere in giro scherzosamente sé stesso prima degli altri. Un vero fuoriclasse non solo in ambito artistico ma prima di tutto umano.