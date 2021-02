Oroscopo del giorno, sabato 20 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 20 Febbraio 2021.

Siamo oramai entrati nella seconda metà di Febbraio, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 20 Febbraio 2021.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 15 al 21 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Sabato 20 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Luna e Venere saranno dalla vostra parte durante la giornata di oggi. I tempi sono maturi per l’amore e il romanticismo, dunque buttatevi senza alcun ripensamento. Un po’ di creatività in più in ambito lavorativo non guasterebbe, tenetelo presente.

Toro. Il sabato sarà per voi un po’ piatto. Approfittate dei momenti di noia per risolvere tutte le questioni che vi hanno infastidito ultimamente, senza rimandare nulla. Il consiglio migliore è quello di riporre un po’ di fiducia anche nel caso, non ve ne pentirete.

Gemelli. Luna e Venere in ottimo aspetto per voi durante la giornata di oggi. Via libera per quel che riguarda l’amore, mentre attenzione sul lavoro. Qualche screzio con i vostri colleghi potrebbe mettervi di cattivo umore.

Cancro. Marte sarà dalla vostra parte per tutto il weekend e vi darà manforte durante i prossimi giorni. È arrivato per voi il momento di lavorare sodo. Accantonate momentaneamente le frivolezze e concentratevi più che mai, presto sarete ricompensati.

Leggi anche->Cielo del mese di febbraio 2021: cosa guardare tra stelle e pianeti

Leone. È arrivato per voi il momento di chiarire. Discutere ed aprirsi nei confronti dei vostri cari è la scelta giusta, e vi farà stare immediatamente meglio. Ponderate bene le parole da utilizzare e si risolverà tutto per il meglio, non temete.

Vergine. La Luna non sarà proprio dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Nuvole di tensione e nervosismo sono all’orizzonte e vi daranno qualche grattacapo. Il consiglio migliore è quello di armarsi di tanta pazienza e tenere duro ancora per un po’.

Bilancia. Il cielo di oggi sarà perfetto per lanciarsi verso nuove avventure. Non dimenticatevi però di dare retta ai vostri bisogni, sia fisici che mentali. Non trascurate voi stessi e le vostre necessità: è il momento di mettersi al primo posto.

Scorpione. La giornata di oggi non sarà per voi particolarmente positiva. Malinconia e malumore busseranno alla vostra porta e sarà vostro compito quello di allontanarli dalla vostra vita. Avvicinarsi alla spiritualità e alla meditazione potrebbe essere una soluzione.

Leggi anche->Ada Alberti, chi è l’astrologa: marito, origini e curiosità

Sagittario. Via libera per voi per quel che riguarda l’ambito lavorativo. È il momento di lasciar correre la fantasia e di dare libero sfogo a nuove idee e progetti. Sono in arrivo dolci soddisfazioni e luminosi risultati. Tenete duro!

Capricorno. Marte sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi darà la spinta per brillare più che mai dal punto di vista lavorativo. Anche le questioni di cuore procederanno a gonfie vele e voi potrete finalmente muovere qualche passo avanti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente serena. È giunta l’ora di dedicarsi a sé stessi e al proprio benessere. Utilizzate dunque la maggior parte del vostro tempo per rilassarvi e per riflettere su nuovi obiettivi e progetti.

Pesci. Le prossime ore saranno per voi cariche di energia e di buone vibrazioni. Qualche ostacolo potrebbe portarvi a rivedere i vostri piani, ma non temete, riuscirete a risolvere al meglio e con estrema facilità tutti i problemi.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.