Napoli, ancora una sconfitta per Gattuso: tifosi infuriati

Ancora una sconfitta per il Napoli targato Rino Gattuso. Tra tanti infortuni e casi di Covid gli azzurri sono altalenanti

Da Koulibaly a Mertens passando per Demme e Petagna: il Napoli è volato a Granada con ben sei giovani calciatori della Primavera. In campo nella ripresa soltanto Zielinski e Bakayoko per provare a rimettere il match su binari giusti, ma è arrivata l’ennesima sconfitta della gestione Gattuso. Gli alibi sono diventati ormai tanti: l’obiettivo è quello di recuperare tutti al meglio per giocarsi le ultime chances di qualificazione alla prossima Champions. Una situazione incredibile, ma la squadra azzurra ha tutti i mezzi per arrivare ad essere protagonista al completo.

Napoli, i tifosi criticano la squadra di Gattuso

Nonostante le tante defezioni a livello di rosa per infortuni e casi di Covid (Koulibaly e Ghoulam sono guariti soltanto questa mattina), i tifosi partenopei hanno criticato aspramente la prestazione in casa del Granada. Tanti gli insulti su diversi calciatori azzurri, che non sono stati all’altezza della situazione nonostante l’emergenza di uomini.

Ormai è chiaro a tutti che Gattuso non sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione

Certo sono tutti professionisti e non ci piove

Ma perché dobbiamo continuare a vedere questa squadra che gioca un calcio insopportabile — Torrenapoli (@Torrenapoli1) February 19, 2021