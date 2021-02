Melissa Satta-Stefano De Martino: l’ex velina passa alle vie legali

Melissa Satta non ne può più di certe insinuazioni sul suo rapporto con Stefano De Martino. Esasperata dal gossip delle ultime ore, ha deciso di rivolgersi nuovamente al suo avvocato.

Melissa Satta ha cercato di resistere fino all’ultimo, ma poi è sbottata. L’ex fiamma di Kevin Prince Boateng non ne può più delle voci di un suo (presunto) flirt con Stefano De Martino. Dopo la sia partecipazione a una puntata di Stasera tutto è possibile, il programma condotto dall’ex marito di Belen Rodriguez su Rai Due, il gossip su di loro si è letteralmente scatenato. Ma lei ora dice “basta”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’extrema ratio di Melissa Satta

Melissa Satta ha messo la questione in mano al suo avvocato, il quale ha già fatto sapere che il finto gossip su Stefano De Martino costituisco per la sua assistita un danno e motivo di grave imbarazzo a carattere personale, familiare e professionale. La 35enne è preoccupata soprattutto per il figlio Maddox, che a breve compirà sette anni e ha sofferto moltissimo per la separazione dei suoi genitori.

Leggi anche –> Stefano De Martino Andrea Delogu, “lei ci prova, sarà amore” FOTO

“Basta con tutti questi gossip fake, ora chi sbaglia paga!” avverte un’arrabbiatissima Melissa Satta nelle sue stories di Instagram. Stefano De Martino, invece, per il momento tace. D’altronde, dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez l’ex ballerino di Amici è stato al centro di vari pettegolezzi “rosa”, ma ha già chiarito che quando inizierà ufficialmente una nuova storia d’amore sarà il primo a comunicarlo ai suoi fan e sostenitori. Basterà a fermare la macchina del gossip?

Leggi anche –> Melissa Satta, il segreto più intimo su Boateng: “Con lui un dolore enorme”