Maria Elena Boschi senza poltrona: Striscia le consegna il secondo Tapiro

Nessun posto per Maria Elena Boschi nel nuovo governo Draghi. Nel giro di poche ore, Striscia le ha consegnato un altro Tapiro d’oro.

Maria Elena Boschi, la capogruppo di Italia Viva alla Camera, è stata la protagonista di un altro episodio di Striscia la Notizia. Il programma satirico di Canale 5 ha deciso di riservarle un nuovo Tapiro d’oro, il secondo per essere precisi. La donna sembrerebbe essere rimasta senza poltrona e con un pugno di mosche in mano con il nuovo Governo Draghi. Scopriamo quale è stata la sua reazione e quali sono state le sue dichiarazioni in seguito alla consegna del premio.

Leggi anche->Maria Elena Boschi, chi è il fratello Emanuele: cosa fa nella vita

È stato Valerio Staffelli ad intercettare la donna nella bella capitale, Roma. L’uomo ha fermato la Boschi, consegnando così al capogruppo Italia Viva alla Camera il secondo Tapiro d’oro. “Nel nuovo governo guidato da Mario Draghi è rimasta senza poltrona.” ha spiegato il tg satirico in una nota pubblicata sui social inerente proprio all’accaduto.

Leggi anche->Maria Elena Boschi, chi è la mamma Stefania Agresti: età, foto, lavoro

La Boschi ha però risposto inaspettatamente con un sorriso al colpo basso infertole da Striscia la Notizia. “In realtà sono io ad essermi tirata fuori dalla corsa per i nomi dei ministri.” ha spiegato a Valerio Staffelli. “Non solo non ho chiesto niente, ho anche subito detto che non sarei stata disponibile. Anche perché Italia Viva ha detto noi non vogliamo una poltrona in più, vogliamo Draghi per l’Italia, quindi siamo contentissimi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Maria Elena Boschi: la reazione in seguito alla consegna del secondo Tapiro d’oro

Il celebre tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia ha sferrato un colpo davvero basso alla capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi. Alla donna è stato consegnato il secondo Tapiro d’oro per essere rimasta senza poltrona nel nuovo governo Draghi. Valerio Staffelli ha però assistito ad una reazione allegra e spontanea da parte della Boschi, la quale è rimasta irremovibile anche di fronte alle domande del giornalista, che le ha chiesto qualche informazione in merito ad un ipotetico sottosegretario. “Oggi è un nuovo giorno per l’Italia e ho anche il tapiro.” ha dichiarato sorridente. “Ne avevo già uno, questo lo regalerò alla mia nipotina”.