Nella serata del 17 febbraio sono iniziate manifestazioni violente a Barcellona, Madrid e altre città spagnole contro l’arresto del rapper Hasel, portato in carcere dopo esser stato accusato di ingiurie alla Corona scritte in alcuni testi delle sue canzoni.

Manifestazioni violente a Barcellona: ecco cosa sta succedendo

Negli ultimi tre giorni, nel centro di Barcellona ci sono stati duri scontri tra i manifestanti e i Mossos d’Esquadra, ovvero le forze dell’ordine spagnole.

Le proteste sfociate in scontri violenti in Catalogna, a Barcellona, sono nate per chiedere la scarcerazione del giovane repper.

La notte del 17 febbraio, però, le manifestazioni sono finite in tragedia, in quanto una giovane donna ha perso un occhio a seguito dell’impatto di un proiettile di schiuma sparato dalla polizia.

Le manifestazioni più violente sono state registrate in diverse città catalane come Barcellona, Girona, Lleida (città natale del cantante), Vic, Reus, così come nella città di Valencia, dove i manifestanti si sono scontrati con gli agenti e ci sono stati danni agli arredi urbani.

Le rivolte a Barcellona durano da ormai 3 giorni

Martedì, mercoledì e di nuovo ieri sera sono state organizzate nuove manifestazioni in cui oltre a protestare per l’arresto di Pablo Hasél, si aggiunge l’indignazione per la ratifica di una nuova condanna del rapper per minacce a un testimone.

“Gridate, insultate se volete, protestate e lamentatevi, ma pacificamente”, ha ribadito il Ministro degli interni Miquel Sàmper per denunciare i gravi incidenti avvenuti negli ultime notti a Barcellona, Girona, Lleida e soprattutto a Vic dove una folla ha attaccato la stazione di polizia dei Mossos d’Esquadra.

Infine, ieri sera parte della manifestazione è arrivata alla piazza Urquinaona di Barcellona, dove sono volati di nuovo sampietrini, pietre e bottiglie, oltre a bruciare barricate e container.

I disordini si sono ripetuti anche a Lleida, Girona, Tarragona e nel centro di Madrid, dove la polizia antisommossa ha caricato i manifestanti alla Puerta del Sol.